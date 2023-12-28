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شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على بيت حانون

12/28/2023 2:13:41 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN/استُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدفهم في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت مجموعة من المواطنين عند مدخل مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين وجرح آخرين.


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