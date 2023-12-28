شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على بيت حانون

شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على بيت حانون
التاريخ
12/28/2023 2:13:41 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدفهم في بيت حانون شمال قطاع غزة.
وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت مجموعة من المواطنين عند مدخل مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين وجرح آخرين.
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