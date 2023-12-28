الاحتلال يقتحم نعلين غرب رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بلدة نعلين غرب رام الله.
وأفاد شهود عيان، بأن الاحتلال أطلق الرصاص الحي صوب شبان من البلدة، خلال مواجهات أعقبت الاقتحام، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وتمركز جنود الاحتلال الإسرائيلي وسط البلدة، ونصبوا حواجز العسكرية، وأعاقوا حركة المواطنين.
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