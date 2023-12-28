الاحتلال يقتحم نعلين غرب رام الله

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بلدة نعلين غرب رام الله.

وأفاد شهود عيان، بأن الاحتلال أطلق الرصاص الحي صوب شبان من البلدة، خلال مواجهات أعقبت الاقتحام، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتمركز جنود الاحتلال الإسرائيلي وسط البلدة، ونصبوا حواجز العسكرية، وأعاقوا حركة المواطنين.



