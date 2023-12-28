Thursday, 28 December 2023 11:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يقتحم نعلين غرب رام الله

12/28/2023 2:13:40 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بلدة نعلين غرب رام الله.

وأفاد شهود عيان، بأن الاحتلال أطلق الرصاص الحي صوب شبان من البلدة، خلال مواجهات أعقبت الاقتحام، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتمركز جنود الاحتلال الإسرائيلي وسط البلدة، ونصبوا حواجز العسكرية، وأعاقوا حركة المواطنين.


MENAFN28122023000205011050ID1107666159

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث