الرئيس يتسلم دعوة لحضور قداس أعياد الميلاد التقويم الشرقي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN/تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، دعوة لحضور قداس أعياد الميلاد المجيدة وقداس منتصف الليل، وفق التقويم الشرقي.

جاء ذلك خلال استقبال سيادته، بمقر الرئاسة، بمدينة رام الله، الوكيل البطركي للروم الأرثوذكس في كنيسة المهد المطران فينذكتوس، والناطق باسم بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية الأب عيسى مصلح، وراعي كنيسة المهد للروم الأرثوذكس الأب عيسى ثلجية.

وقال الرئيس: "نهنئ أبناء شعبنا الفلسطيني، وأبناء الكنائس المسيحية التي تسير وفق التقويم الشرقي خاصة، بحلول هذه الأعياد المباركة، التي نتمنى أن تأتي وقد توقف العدوان واستباحة الدم الفلسطيني، ليعم السلام في أرض السلام".



