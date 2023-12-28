الرئيس يتسلم دعوة لحضور قداس أعياد الميلاد التقويم الشرقي

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN/تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، دعوة لحضور قداس أعياد الميلاد المجيدة وقداس منتصف الليل، وفق التقويم الشرقي.
جاء ذلك خلال استقبال سيادته، بمقر الرئاسة، بمدينة رام الله، الوكيل البطركي للروم الأرثوذكس في كنيسة المهد المطران فينذكتوس، والناطق باسم بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية الأب عيسى مصلح، وراعي كنيسة المهد للروم الأرثوذكس الأب عيسى ثلجية.
وقال الرئيس: "نهنئ أبناء شعبنا الفلسطيني، وأبناء الكنائس المسيحية التي تسير وفق التقويم الشرقي خاصة، بحلول هذه الأعياد المباركة، التي نتمنى أن تأتي وقد توقف العدوان واستباحة الدم الفلسطيني، ليعم السلام في أرض السلام".
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