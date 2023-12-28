اشتية يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل حسب التقويم الشرقي

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/تسلم رئيس الوزراء محمد اشتية، دعوة لحضور قداس منتصف الليل حسب التقويم الشرقي.
جاء ذلك لدى استقباله، اليوم الوكيل البطركي للروم الأرثوذكس في كنيسة المهد المطران فينذكتوس، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الخميس، بحضور الناطق باسم بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية الأب عيسى مصلح، وراعي كنيسة المهد للروم الأرثوذكس الأب عيسى ثلجية.
وهنأ رئيس الوزراء، أبناء شعبنا وأبناء الكنائس المسيحية التي تسير وفق التقويم الشرقي بحلول الأعياد المجيدة، معربا عن أمله بأن يحل الأمن والأمان والسلام على شعبنا، في ظل العدوان الإسرائيلي الهمجي وحرب الإبادة التي يتعرض لها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وأشاد اشتية بقرار الكنائس اقتصار الاحتفالات بأعياد الميلاد هذا العام فقط على الشعائر الدينية، متمنيا أن يأتي العام القادم وقد عم السلام في أرض السلام، وزال الاحتلال.
MENAFN28122023000205011050ID1107666157
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.