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اشتية يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل حسب التقويم الشرقي

12/28/2023 2:13:40 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/تسلم رئيس الوزراء محمد اشتية، دعوة لحضور قداس منتصف الليل حسب التقويم الشرقي.

جاء ذلك لدى استقباله، اليوم الوكيل البطركي للروم الأرثوذكس في كنيسة المهد المطران فينذكتوس، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الخميس، بحضور الناطق باسم بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية الأب عيسى مصلح، وراعي كنيسة المهد للروم الأرثوذكس الأب عيسى ثلجية.

وهنأ رئيس الوزراء، أبناء شعبنا وأبناء الكنائس المسيحية التي تسير وفق التقويم الشرقي بحلول الأعياد المجيدة، معربا عن أمله بأن يحل الأمن والأمان والسلام على شعبنا، في ظل العدوان الإسرائيلي الهمجي وحرب الإبادة التي يتعرض لها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وأشاد اشتية بقرار الكنائس اقتصار الاحتفالات بأعياد الميلاد هذا العام فقط على الشعائر الدينية، متمنيا أن يأتي العام القادم وقد عم السلام في أرض السلام، وزال الاحتلال.


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