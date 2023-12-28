وزارة الصحة: استشهاد شاب على حاجز النفق برصاص الاحتلال في بيت لحم
التاريخ
12/28/2023 2:13:39 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
محدث- وزارة الصحة: الشهيد الذي أطلق الاحتلال النار عليه قرب حاجز النفق غرب بيت لحم، هو محمد صايل عبد القادر الجندي (38 عاما) من يطا جنوب الخليل.
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