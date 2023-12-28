الكستناء البرازيلية تعزز التنمية المستدامة في الأمازون

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

برازيليا – تُظهر دراسة أجرتها المؤسسة البرازيلية للبحوث الزراعية (Embrapa) بأن كستناء الأمازون البرازيلية والمعروفة كذلك بكستناء البارا (كناية بولاية البارا التي تنتجها) تعزز التنمية المستدامة للمنطقة الشمالية من خلال الايرادات التي تولدها والتي تُدْفَع مقابل خدمات بيئية.

تساهم الكستناء البرازيلية بالإضافة إلى ضمان تخزين الكربون وتنظيم المناخ، فضلاً عن مساعدة البلاد على تحقيق أهداف البرامج الحكومية والاتفاقيات الدولية ، من خلال توليد دخل في مجتمعات الاستخراجية الزراعية، مع دفع التنمية المستدامة في البرازيل في الوقت نفسه.

تم نشر هذه المعلومات في كتاب“كستناء الأمازون”: وهي دراسات حول هذا النوع وسلسلة القيمة الخاصة بها وجوانبها الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية. الكتاب متاح للتنزيل على شبكة الإنترنت.

إن المسح الذي وقعه باحثو (Embrapa) العاملون في ساو باولو وأمابا ورورايما (مارسيلينو كارنيرو غيديس، وباتريشيا دا كوستا، وكارولينا فولكمر دي كاستيلو، وريتشاردسون فرازاو، وسيرجيو ميلهيراس، ووالتر بايكساو دي سوزا)، هو جزء من الفصل الحادي عشر من المنشور، بعنوان خدمات النظام الإيكولوجي للغابة مع أشجار الكستناء البرازيلية والخدمات البيئية التي يقدمها المستخرجون الزراعيون – مديرو وأوصياء الغابة الدائمة.

القيمة المضافة

وتُفَصِلْ المؤسسة البرازيلية للبحوث الزراعية في منشورها حيث تقول:“نظر العلماء في المدفوعات مقابل خدمات النظام البيئي (PES) والدفع مقابل الحد من الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها (REDD +) في منطقة الأمازون. تأتي أهمية كلتا الآليتين لقدرتهما على إضافة قيمة للغابات خلال موسم الكستناء البرازيلية، من خلال تحقيق فوائد إضافية مثل تخزين الكربون وتنظيم المناخ وتحقيق الأهداف المحددة في البرامج الحكومية والاتفاقيات الدولية”.

وفقاً للمؤسسة الحكومية، فإن الكستناء البرازيلية تأتي ضمن المنتجات الرئيسية لمجتمع النشطاء الزراعيين البرازيلي، حيث تتضمن سلسلتها“'عشرات آلاف العائلات” وتحرك“ملايين الدولارات سنوياً”. وتقدر المؤسسة البرازيلية للبحوث الزراعية بأن انتاج الكستناء التي يتم الحصول عليها عن طريق الاستخراج الزراعي في البرازيل تجني 130 مليون ريال برازيلي (27 مليون دولار) على الأقل سنوياً.

دور حاسم

ووفقاً للمؤسسة البرازيلية للبحوث الزراعية، فإن أشجار الكستناء البرازيلية تلعب (دوراً حاسماً) في الحفاظ على الأمازون، حيث تنتشر هذه الاشجار في حوالي 32 ٪ من المنطقة الأحيائية (حوالي 2.3 مليون كيلومتر مربع). وتظهر هذه الدراسة أنه على الرغم من أن أشجار الكستناء البرازيلية تشكل 3% فقط من أشجار الجوز أو المكسرات البرازيلي في شمال الأمازون، إلا أنها تساهم بنسبة 40% من الكتلة الحيوية الحية فوق الأرض، ومنها ما يقارب 50% من الكربون.

مارسيلو كامارغو/ وكالة أنباء البرازيل