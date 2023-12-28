البرازيل بِلَمَساتِ رَسامَة سورية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – وصلت الرَسامة السورية جهيده البيطار إلى البرازيل في بداية شهر كانون الأول/ديسمبر، حيث ستقيم لمدة 45 يوماً في Kaaysá Art Residency – دار كايسا للفنون، والتي تقع على شاطئ بيوسوكانغا في ساو سيباستياو، وهي مدينة ساحلية في ولاية ساو باولو. جهيدة التي اعتادت تجسيد الحياة في الشرق الأوسط على لوحاتها تقول الآن بأن فنها قد اكتشف في البرازيل لوحةً جديدة بآلاف من الألوان الفريدة.

وقالت الفنانة جهيدة البيطار (في الصورة أعلاه) خلال زيارتها لمقر الغرفة التجارية العربية البرازيلية في ساو باولو:“ما رأيته عندما وصلت إلى ساو سيباستياو لم يكن بحراً وإنما محيطاً. كل الأماكن لها مواصفاتها، ولكن هنا مكان لا مثيل له. اللون الأخضر للغابة أخضرٌ! لم تراه عيني من قبل، حقيقةً هي أنغام فريدة. كما أن Kaaysá ليست مجرد دار للفنون وإنما هي عائلة بكل ما للكلمة من معنى. هنا تتواجد عناصر فريدة جداً، الطبيعة والسامبا حتى البرازيليون أنفسهم، كل شيء فريد، الفن يكمُنُ في كل شيء هنا”.

تؤثر ألون الشواطىء بالفعل في إبداع الفنانة

تستضيف Kaaysá Art Residency جهيدة وفنانة أُخرى من فلسطين، وذلك من خلال منحة يقدمها مشروع شركة لويزا إيلينا تراجانو. ففي نزل قديم عند سفح الغابة مواجهاً للبحر، تستضيف دار كايسا للفنون فنانين من كل أنحاء العالم. مكان مُكَرَسٌ للفن أسسته رائدة ومؤرخة الفنون السيدة اللبنانية لوردينا جان ربيع.

بالإضافة إلى للقاء والتواصل بفنانين آخرين وبالطبيعة، تقدم Kaaysá لزوارها الفنانين الفرصة لتجربة الحياة الثقافية للمدينة التي تقع على بعد 160 كم. فعلى سبيل المثال، زارت جهيده متحف ساو باولو للفنون (MASP) وحضرت عرضاً في مسرح أوفيسينا.

وُلِدَتْ جهيده في العام 1991 في العاصمة السورية دمشق، ودرست في جامعة دمشق حيث حصلت على درجة الماجستير في“الفنون البيزنطية في السنوات الأولى للمسيحية”. وفي العام 2018 انتقلت جهيده إلى مدينة الشارقة – الامارت العربية المتحدة بدعوة من مؤسسة الشارقة، وتعرض أعمالها في الدول الشرق أوسطية.

تعمل جهيده بأدوات متنوعة مثل ألوان الاكريليك والألوان المائية وغيرها، وهذه الأدوات هي التي تمكنها من تجسيد تلك المشاعر التي استلهمتها من البرازيل في لوحاتها. تقول جهيده:“لكل مكان جماله، سواء كان هذا المكان مدن أو صحاري أو غابات. وتوجد داخل النفس البشرية التراجيدية والكوميديا ..... أما الطبيعة فهي مثلنا لديها مشاعر مختلطة ومتعددة. كل هذا يؤثر بي”.

ماركوس كارييري/ANBA من الارشبف الشخصي