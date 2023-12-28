العيسوي يلتقي رئيس وأعضاء لجنة الثقافة والشباب والرياضة بمجلس الأعيان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس رئيس وأعضاء لجنة الثقافة والشباب والرياضة بمجلس الأعيان.
وخلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، تم التأكيد على مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، وجهود جلالته المكثفة والمتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية والقدس.
وسلم رئيس اللجنة العين محمد داودية، في ختام اللقاء، رئيس الديوان الملكي الهاشمي، وثيقة دعم وتأييد لجلالة الملك عبدالله الثانية، موقعه من الشباب الأردني، والتي تم اطلاقها خلال الملتقى الشبابي الداعم للجهود الملكية لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق الذي نظمته اللجنة مؤخرا، بمشاركة مؤسسات شبابية واكاديمية.
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