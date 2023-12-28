المقاومة: وقف العدوان قبل تبادل الأسرى

المقاومة: وقف العدوان قبل تبادل الأسرى
التاريخ
12/28/2023 10:13:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن فصائل المقاومة الفلسطينية متفقة على ضرورة وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة قبل أي اتفاق لتبادل الأسرى.
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