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سرايا القدس تقصف مقر قيادة إسرائيلي في حي الزيتون

12/28/2023 10:13:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها "قصفت تجمعا كبيرا لجنود العدو الإسرائيلي ومقرا للقيادة والسيطرة جنوب شرق حي الزيتون بصواريخ مركزة وقذائف هاون".

وكانت قد اكدت المقاومة في بيان سابق أن الفصائل الفلسطينية متفقة على ضرورة وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة قبل أي اتفاق لتبادل الأسرى.

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