سرايا القدس تقصف مقر قيادة إسرائيلي في حي الزيتون

سرايا القدس تقصف مقر قيادة إسرائيلي في حي الزيتون
التاريخ
12/28/2023 10:13:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها "قصفت تجمعا كبيرا لجنود العدو الإسرائيلي ومقرا للقيادة والسيطرة جنوب شرق حي الزيتون بصواريخ مركزة وقذائف هاون".
وكانت قد اكدت المقاومة في بيان سابق أن الفصائل الفلسطينية متفقة على ضرورة وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة قبل أي اتفاق لتبادل الأسرى.
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