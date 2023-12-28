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تخريج الفوج 14 من طلبة الأكاديمية الملكية لفنون الطهي

12/28/2023 10:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - احتفلت الأكاديمية الملكية لفنون الطهي في مسرح مجمع الملك الحسين للأعمال، بتخريج أكثر من 100 طالب وطالبة من دفعة 2023 بحضور رئيس مجلس أمناء الأكاديمية ووزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور وجيه عويس، ووزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين، والمدير التنفيذي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مازن طبلت، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبة، ونائب السفيرة السويسرية في الأردن كارولين تيسو، وأهالي الخريجين.
وهنأ عويس في كلمته، الخريجين وذويهم على انجازاتهم، داعيا إياهم لبدء مسيرتهم العملية ليكونوا شباباً فاعلين في تنمية قطاع الضيافة في الأردن.

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