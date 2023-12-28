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اختتام اعمال المؤتمر الاردني الدولي الاول للغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي

12/28/2023 10:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اوصى المشاركون في المؤتمر الاردني الدولي الاول للغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي، بتشجيع المؤسسات التعليمية والجامعات على البحث والنشر في مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية.


ودعا هؤلاء في ختام اعمال المؤتمر اليوم الخميس بمجمع اللغة العربية في عمان الى تطوير الأدوات والبرمجيات التكنولوجية المستخدمة في معالجة اللغة العربية بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي. وبما يساهم في تطوير حلول فعّالة لتحسين فهم واستخدام اللغة.

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