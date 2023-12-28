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غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 21320 شهيداً

12/28/2023 10:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 21320 شهيدًا، و55603 مصابين.


وقال القدرة في مؤتمر صحفي، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 20 مجزرة بحق عائلات بأكملها راح ضحيتها 210 شهداء، و360 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، مشيرا الى أن الأوضاع الإنسانية والصحية للنازحين بلغت مستويات كارثية تفوق الوصف.


وأضاف القدرة، إن أكثر من 1.9 مليون نازح يفتقرون للماء والطعام والدواء، وأن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 104 سيارات إسعاف، و142 مؤسسة صحية في قطاع غزة، مطالبا المؤسسات الدولية بالتدخل من أجل إعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي.

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