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ميقاتي يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان

12/28/2023 10:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في لقاء مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان.
وشدد ميقاتي على أن استمرار الاستفزازات الإسرائيلية بجنوب لبنان قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة.




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