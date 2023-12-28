ميقاتي يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان

ميقاتي يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان
التاريخ
12/28/2023 10:13:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في لقاء مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان.
وشدد ميقاتي على أن استمرار الاستفزازات الإسرائيلية بجنوب لبنان قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة.
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