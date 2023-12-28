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ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار وتراجعه أمام اليورو

12/28/2023 10:12:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي، بينما تراجع أمام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).

وفق تقارير من مراكز المال البريطانية، فقد ارتفع الإسترليني اليوم الخميس بنسبة 55ر0 % ليصل الى 279ر1 دولار، في حين انخفض أمام اليورو بنسبة 02ر0 % الى 151ر1 يورو.

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