ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار وتراجعه أمام اليورو

ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار وتراجعه أمام اليورو
التاريخ
12/28/2023 10:12:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي، بينما تراجع أمام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).
وفق تقارير من مراكز المال البريطانية، فقد ارتفع الإسترليني اليوم الخميس بنسبة 55ر0 % ليصل الى 279ر1 دولار، في حين انخفض أمام اليورو بنسبة 02ر0 % الى 151ر1 يورو.
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