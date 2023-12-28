أدنوك للتوزيع تعلن عن شراكة رسمية مع نادي بيراميدز المصري لكرة القدم



أعلنت أدنوك للتوزيع، عن توقيع شراكة رسمية مع نادي "بيراميدز" المصري لكرة القدم.

ويعتبر النادي الذي يتخذ من القاهرة مقرا له أحد أهم الفرق المتصدرة لمنافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وممثل مصر في بطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

وتم الإعلان عن الشراكة الجديدة خلال حفل رسمي أقيم في مقر الشركة بأبوظبي، حيث تعتبر الأولى من نوعها لأدنوك للتوزيع مع فريق رياضي من خارج الإمارات.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس، التنفيذي لأدنوك للتوزيع“ عملنا في أدنوك للتوزيع منذ دخولنا سوق مصر رسمياً في وقت سابق من العام الحالي على التقدم بخطى ثابتة لتوسيع تواجدنا وتعزيز أنشطتنا على مستوى الجمهورية، حيث تعتبر مصر أحد أهم الأسواق وأسرعها نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وأضاف“ ندرك الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها رياضة كرة القدم في مصر ومدى شغف جماهير الشعب المصري بها، مما يجعل من نادي بيراميدز شريكا مثاليا لنا”.

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