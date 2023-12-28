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شرطة دبي تكرم مُقيماً تقديراً لتعاونه وحسن تصرفه

12/28/2023 10:00:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كرم العقيد عبد السلام أحمد المهري، رئيس قسم الشؤون الإدارية في مركز شرطة بردبي، خالد راشد الغساني، تقديراً لتعاونه وحسن تصرفه، الأمر الذي ساهم في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع.

وأشاد العقيد المهري بحسن تصرف الغساني وسرعة بديهيته، مؤكداً أن تكريم الشرطة وتقديرها، يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تكريم المساهمين والمتعاونين معها، سواء من العاملين في الإدارات العامة في شرطة دبي أو الجمهور الخارجي، تقديراً لدورهم الإيجابي والفعال في خدمة المجتمع، وحرصهم ليكونوا أفراداً فاعلين ومُبادرين، الأمر الذي يدعم عمل الشرطة ويعزز جهودها نحو ترسيخ شعور الأفراد بالأمان.

وقدم العقيد المهري، الشكر للغساني، مثنياً على تصرفه، في حين أعرب الغساني عن سعادته بالتكريم، وأكد أنه حافز له وللجميع بأهمية التعاون مع الأجهزة الشرطية لخدمة المجتمع وتعزيز استقراره.

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