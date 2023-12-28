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ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 218 ألفا

12/28/2023 9:27:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفع عدد مطالبات البطالة في أمريكا إلى 218 ألفا للأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من ديسمبر، بزيادة قدرها 12 ألفا عن الأسبوع السابق، حسبما ذكرت وزارة العمل الأمريكية الخميس.

وتقدم مزيد من الأمريكيين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، لكن ليس بما يكفي لإثارة المخاوف بشأن سوق العمل أو الاقتصاد بشكل عام.

وانخفض متوسط المطالبات على مدار أربعة أسابيع، والذي يقلل من الصعود والهبوط من أسبوع لآخر، بمقدار 250 ليصل إلى 212 ألف طلب.

بشكل عام، حصل 1.88 مليون أمريكي على إعانات البطالة خلال الأسبوع المنتهي في السادس عشر من ديسمبر، بزيادة قدرها 14 ألفا عن الأسبوع السابق.

تعد مطالبات البطالة الأسبوعية بمثابة مؤشر لتسريح العمال.

وظلت عند مستويات منخفضة بصورة ملحوظة في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة.

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