11 لاعباً شاركوا في انجاز مونديال قطر خارج تشكيلة المغرب لنهائيات أمم أفريقيا

كشف مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي الخميس عن تشكيلته لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة بين 13 يناير و11 فبراير في ساحل العاج، حيث كان مهاجم الاتحاد السعودي عبد الرزاق حمد الله أبرز المستبعدين.

وغاب عن التشكيلة بالمجمل 11 لاعباً ممن ساهموا بقيادة المغرب في نهاية 2022 كي يكون أول بلد عربي وإفريقي يصل الى نصف نهائي كأس العالم، وهم، الى جانب حمد الله، رضا التكناوتي، جواد يميق، بدر بانون، أشرف داري، عبد الحميد صابيري، إلياس شاعر، يحيى جبران، عبد الرزاق حمد الله، زكرياء بوخلال، وليد اشديرة، وأنس زرووي.

ويعود غياب أكثر هؤلاء بسبب تراجع أدائهم، فيما يغيب بعضهم الآخر للإصابة على غرار بوخلال.

وتحدث الركراكي عن استدعاء لاعب بايرن ميونيخ الألماني نصير مزراوي الى اللائحة النهائية رغم إصابته في الفخذ وغيابه عن الملاعب منذ منتصف الشهر الحالي، قائلاً "استدعيت نصير لأنه لاعب مهم بالنسبة لنا، حضوره معنا كان أمراً ضرورياً، طبيب المنتخب المغربي سافر مؤخراً إلى ميونيخ، الآن لا خوف على إصابة مزراوي".

وتابع "سنحاول تجهيزه في الأيام المقبلة، سواء حضر في المباراة الثانية أو الثالثة، سيكون مفيداً بالنسبة لنا، وسنستفيد منه ان شاء الله اذا تأهلنا الى الدور الثاني".

وشدد على أن لا مكان للعاطفة في خياراته "بدليل أن 11 لاعباً شاركوا في مونديال قطر 2022 يغيبون في اللائحة الحالية. المهم عندي هو أن يكون اللاعبون في كامل الجاهزية في كأس إفريقيا"، كاشفاً أن المنتخب سيخوض مباراة ودية وحيدة قبل النهائيات وستكون على أرضه ضد نظيره الغامبي في السابع من يناير أمام أبواب موصدة.

وعن إمكانية فك النحس الذي يلازم منتخب بلاده في معانقة المجد القاري منذ عام 1976 قال الركراكي "كلما اقتربت البطولة الافريقية، كلما ابتعدنا عن التاريخ الذي احرزنا فيه الكأس للمرة الاخيرة، لكن هذا الامر ليس سببا لنضع الضغوط على انفسنا".

وتابع "الأهم ان نكون في حالة نفسية جيدة، يتعين علينا خوض غمار البطولة بثقة عالية لكي نتخطى هذا النحس".

ووقع المنتخب المغربي في المجموعة السادسة حيث يبدأ مشواره في 17 يناير ضد تنزانيا، قبل أن يلتقي جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا في 21 و24 منه.

وهنا التشكيلة:

للمرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي)، منير المحمدي (الوحدة السعودي)، المهدي بنعبيد (الجيش الملكي)

للدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جرمان الفرنسي)، عبد الكبير عبقار (ألافيس الإسباني)، نايف أكرد (وست هام الإنكليزي)، رومان سايس (الشباب السعودي)، يونس عبد الحميد (رينس الفرنسي)، نصير مزراوي (بايرن ميونيخ الألماني)، يحيى عطية الله (الوداد البيضاوي)، شادي رياض (ريال بيتيس الإسباني)، محمد الشيبي (بيراميدز المصري)

للوسط: سليم املاح (فالنسيا الإسباني)، أمير ريتشادرسون (رينس الفرنسي)، أسامة العزوزي (بولونيا الإيطالي)، سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، عز الدين اوناحي وأمين حارث (مرسيليا الفرنسي)، بلال الخنوس (غنك البلجيكي)،-إسماعيل صيباري (أيندهوفن الهولندي)

للهجوم: حكيم زياش (غلطة سراي التركي)، طارق تيسودالي (خنت البلجيكي)، أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني)، عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني)، أمين عدلي (باير ليفركوزن الألماني)، يوسف النصيري (إشبيلية الإسباني)، سفيان بوفال (الريان القطري).

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