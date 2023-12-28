كاسبرسكي تكشف عن ثغرة جديدة في هواتف آيفون

كشف فريق البحث والتحليل العالمي لدى كاسبرسكي (GReAT)، عن ميزة غير معروفة سابقاً في هواتف أيفون من شركة آبل، وهي ميزة محورية لحملة Operation Triangulation. حيث قدّم الفريق هذا الاكتشاف في مؤتمر Chaos Communication Congress، السابع والثلاثين في مدينة هامبورغ.

كشف فريق البحث والتحليل العالمي لدى كاسبرسكي (GReAT)، عن ثغرة أمنية في النظام على شريحة (SoC)، الذي تصنعه شركة آبل، إذ تعد هذه الثغرة أساسية لحملة هجمات أخيرة استهدفت هواتف أيفون، معروفة باسم Operation Triangulation. وتسمح هذه العملية للمهاجمين بتجاوز نظام حماية الذاكرة في هواتف أيفون التي تعمل بإصدار نظام تشغيل iOS 16.6، أو الإصدارات الأقدم منه.

هذه الثغرة الأمنية المكتشفة، هي ميزة في عتاد الهاتف، ومن المحتمل أنها تستند على مبدأ «الأمن الناتج عن عدم المعرفة»، وربما كانت الغاية من وجودها هي الاختبار أو تصحيح الأخطاء. ويأتي دور هذه الميزة في هجمة Operation Triangulation، بعد الهجوم الأولي صفري النقرات على خدمة iMessage، وما يلي ذلك من رفع مستوى الصلاحيات. فقد استغل المهاجمون هذه الميزة في العتاد، لتجاوز وسائل الحماية المعتمدة على العتاد، والتلاعب بمحتويات المناطق المحمية من الذاكرة. وتعد هذه الخطوة هامة، ليحصل المهاجمون على التحكم الكامل بالجهاز المستهدف. مع ذلك، قامت شركة Apple بمعالجة هذه الثغرة، التي عرفتها برمز CVE-2023-38606.

وعلى حد علم كاسبرسكي، لم يتم توثيق هذه الميزة علناً، ما صعّب اكتشافها وتحليلها باستخدام أساليب الأمان التقليدية. حيث أجرى باحثو فريق GReAT هندسة عكسية واسعة النطاق، وتحليلاً دقيقاً للتكامل بين عتاد وبرامج هواتف iPhone، مع التركيز بشكل خاص على عناوين الدخول والخروج المحددة على الذاكرة (MMIO)، والتي تعتبر ضرورية لتسهيل الاتصال الفعال بين وحدة المعالجة المركزية (CPU)، والأجهزة الطرفية في النظام. لم يتم اكتشاف عناوين MMIO المجهولة التي يستخدمها المهاجمون لتجاوز وسائل حماية ذاكرة النواة في أي من مجالات مخطط الأجهزة، ما مثّل تحدياً كبيراً. كان على الفريق أيضاً فهم الطريقة المعقدة التي يعمل بها النظام على الشريحة، وتفاعله مع نظام تشغيل iOS، خاصة في ما يتعلق بإدارة الذاكرة وآليات الحماية. تضمنت هذه العملية فحصاً شاملاً لمختلف مجالات مخطط الأجهزة، والكود المصدري، وصور النواة، والبرامج الثابتة، في محاولة للعثور على أي ذكر لعناوين MMIO تلك.

وقال «بوريس لارين»، الباحث الأمني الأول في فريق البحث والتحليل العالمي لدى كاسبرسكي (GReAT): «هذه ليست بثغرة عادية. نظراً للطبيعة المغلقة لنظام iOS، فقد كانت عملية الاكتشاف صعبة، واستغرقت وقتاً طويلاً، وتطلبت فهماً شاملاً لبنيات كل من الأجهزة والبرامج. ما يعلمنا إياه هذا الاكتشاف مجدداً، هو أنه حتى وسائل حماية الأجهزة المتقدمة، قد تفشل في مواجهة مهاجم متطور، لا سيما عندما تكون هناك ميزات تسمح بتجاوز وسائل الحماية».

كشفت كاسبرسكي عن Operation Triangulation في وقت سابق، وهي تعد حملة تهديدات متقدمة مستمرة (APT)، تستهدف الأجهزة العاملة بنظام iOS. تستخدم هذه الحملة طريقة معقدة لتوزيع الثغرات صفرية النقرات، عبر خدمة المراسلة iMessage، وهو ما يقود بالمجمل لحصول المهاجمين على تحكم كامل بالجهاز المستهدف، وبيانات المستخدم ضمنه.

كما أطلق فريق آبل تحديثات أمنية تعالج أربعاً من ثغرات اليوم صفر، التي اكتشفها باحثو كاسبرسكي، وهي: CVE-2023-32434، وCVE-2023-32435، وCVE-2023-38606، وCVE-2023-41990.

وقد أثرت هذه الثغرات في طيف واسع من منتجات آبل، بما يتضمن هواتف آيفون، وأجهزة أيباد اللوحية، والحواسيب العاملة بنظام macOS، وأجهزة Apple TV، وساعات Apple Watch الذكية. كما أدى إبلاغ كاسبرسكي لشركة Apple عن استغلال الميزة، إلى تعامل Apple مع المشكلة لاحقاً.

لحماية نفسك من الوقوع ضحية هجوم موجه، سواء أتى من مصدر خطر معروف أو لا، يوصي باحثو كاسبرسكي بتنفيذ تحديث نظام التشغيل، والتطبيقات، وبرمجية مضاد الفيروسات بشكل دوري، لسد أي ثغرات أمنية معروفة.

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