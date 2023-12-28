المركزي الأوروبي: خفض معدل الفائدة في 2024 ليس مضموناً

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي روبرت هولتسمان إنه من السابق لأوانه للغاية التحدث بشأن خفض تكاليف الاقتراض، واتخاذ مثل هذه الخطوة في 2024 ليس مؤكداً على الإطلاق.
ووفقاً لما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، أضاف هولتسمان اليوم الخميس: «رغم تجاوز البنك المركزي الأوروبي سلسلة غير مسبوقة من عشر زيادات متتالية في معدل الفائدة، لا يوجد ضمان أيضاً لخفض معدل الفائدة في العام 2024».
وتابع: «تطبيع السياسة النقدية يظهر بالفعل أثره على تباطؤ التضخم، ولكن سوف يكون من المبكر أيضاً التفكير بشأن خفض المعدلات».
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ثبت البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة للمرة الثانية، رغم أن رئيسة البنك كريستين لاغارد أشارت إلى أن مراهنات السوق على خفض في مارس قد تكون سابقة لأوانها.
ويرجع هذا في جزء منه لتوقعات بارتفاع نمو أسعار المستهلك مجدداً في الشهور المقبلة جراء تأثيرات القاعدة.
وقال هولتسمان، وهو أيضاً محافظ البنك المركزي النمساوي، إن التضخم في منطقة اليورو قد يصل إلى النسبة المستهدفة البالغة 2 % التي حددها البنك المركزي الأوروبي، خلال العامين المقبلين، رغم أن الطريق سوف يكون «صعباً».
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