المركزي الأوروبي: خفض معدل الفائدة في 2024 ليس مضموناً

قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي روبرت هولتسمان إنه من السابق لأوانه للغاية التحدث بشأن خفض تكاليف الاقتراض، واتخاذ مثل هذه الخطوة في 2024 ليس مؤكداً على الإطلاق.

ووفقاً لما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، أضاف هولتسمان اليوم الخميس: «رغم تجاوز البنك المركزي الأوروبي سلسلة غير مسبوقة من عشر زيادات متتالية في معدل الفائدة، لا يوجد ضمان أيضاً لخفض معدل الفائدة في العام 2024».

وتابع: «تطبيع السياسة النقدية يظهر بالفعل أثره على تباطؤ التضخم، ولكن سوف يكون من المبكر أيضاً التفكير بشأن خفض المعدلات».

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ثبت البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة للمرة الثانية، رغم أن رئيسة البنك كريستين لاغارد أشارت إلى أن مراهنات السوق على خفض في مارس قد تكون سابقة لأوانها.

ويرجع هذا في جزء منه لتوقعات بارتفاع نمو أسعار المستهلك مجدداً في الشهور المقبلة جراء تأثيرات القاعدة.

وقال هولتسمان، وهو أيضاً محافظ البنك المركزي النمساوي، إن التضخم في منطقة اليورو قد يصل إلى النسبة المستهدفة البالغة 2 % التي حددها البنك المركزي الأوروبي، خلال العامين المقبلين، رغم أن الطريق سوف يكون «صعباً».

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