28 مليار درهم إيرادات 2000 شركة أغذية ومشروبات بالإمارات في 2023

أصدرت مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، تقريرها السنوي لعام 2023، الذي يقدم نظرة شاملة ومفصلة لقطاع الأغذية والمشروبات في الدولة، ويستعرض للمرة الأولى تحليلاً للجوانب المفضلة للمستهلكين، والمتغيرات في قطاع التجزئة والطلب لكل فئة من الأغذية والمشروبات، وذلك في إطار بيئة تتسم بارتفاع معدلات التضخم، وتقلب الأسعار في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويصل عدد الشركات العاملة في صناعة الأغذية والمشروبات بدولة الإمارات، إلى أكثر من 2000 شركة، وتبلغ إيراداتها السنوية 7.63 مليارات دولار (28 مليار درهم)، وتشكل 25 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي، ما يضعها في المرتبة الثانية بعد قطاع النفط والغاز، من حيث المساهمة في الناتج المحلي.

وأكد التقرير على النمو القوي لتجارة الأغذية والمشروبات، مع التركيز على الاتجاهات الرئيسة التي تسهم في تشكيل القطاع، وتزايد أهمية القدرة على الحصول على الخيارات المختلفة للعلامات التجارية الاستهلاكية. وأشار إلى أن الوجبات الخفيفة والمخبوزات تقود النمو، حيث تتفوق على متوسط النمو الإجمالي للقطاع. وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، فإن تفضيلات المستهلكين تشير إلى نمو الطلب المستمر على المنتجات المتميزة. ويسلط التقرير الضوء أيضاً على النمو الحيوي لصغار المنتجين والمصنعين، بما يتجاوز معدلات نمو كبار اللاعبين في السوق.

7 فئات

وتضمّن التقرير بعض النتائج والرؤى بالاستناد إلى استبيان قطاع التجزئة الذي أجرته شركة نيلسن Nielsen للأبحاث والدراسات، ويعكس التحولات في أنماط الإنفاق والسلوك الاستهلاكي. قام التقرير بتصنيف النتائج إلى سبع (7) فئات، حيث تفوقت فئة الأطعمة سهلة التخزين والوجبات الخفيفة والمخبوزات على معدل النمو الإجمالي لسوق الأطعمة والمشروبات، وبلغ معدل نمو المخبوزات أكثر من 50 %. كذلك، حققت فئة الوجبات الخفيفة والشوكولاته والبسكويت نمواً قوياً، حيث تصل نسبة نمو الشوكولاته 20 %، بدعم من العلامات التجارية الشهيرة.

في الوقت نفسه، شهد قطاع المشروبات نمواً ملحوظاً في دولة الإمارات، حيث حققت فئة المشروبات الرياضية نمواً بنسبة 15 %، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار المشروبات الغازية بنسبة 134 %، وهو ما يشير إلى أن أداء صغار المصنعين في سوق المشروبات يتفوق على قادة الصناعة. وشهدت فئة الأغذية سهلة التخزين تعافياً طال انتظاره بعد الوباء، مع نمو القطاعات الفرعية، مثل البيض وزيوت الطهي والحلويات بنسبة 18 % و30 % و21 % على التوالي، وشهدت جميع الفئات ارتفاعاً في الأسعار.

وأشار الاستبيان إلى أن قطاع الألبان يشهد نمواً بمعدل 16 % على خلفية زيادة الوعي بين العملاء بأهمية التوازن واتباع نظام غذائي صحي. في الوقت نفسه، شهدت فئة الأغذية المجمدة تباطؤاً في النمو الإجمالي، فيما شهدت اللحوم المجمدة نمواً ملحوظاً بنسبة 18 %، متجاوزةً معدل النمو الإجمالي لفئة الأغذية المجمدة، المدفوع في المقام الأول بتحسينات الأسعار.

وتواجه صناعة أغذية الأطفال تحدياً، حيث يؤدي التضخم إلى زيادة معدل النمو الإجمالي، من خلال زيادة أسعار المنتجات. مع ذلك، يشهد إجمالي الاستهلاك انخفاضاً بسبب الميل لتفضيل أغذية الأم والبدائل محلية الصنع، إلى جانب انخفاض معدلات المواليد، ما يستلزم أهمية تكيف الصناعة مع ظروف السوق المتطورة.

مرونة وديناميكية

وقال صالح لوتاه رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات: «يعكس التقرير السنوي لعام 2023، مرونة وديناميكية قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويأتي النمو المستدام في القطاعات الرئيسة، وبروز المُصنعين والمنتجين الصغار كمساهمين مهمين في القطاع، تأكيداً على قدرة الصناعة على التكيف مع المتغيرات. ومع التحولات التي تقودها العوامل الاقتصادية، وتنامي متطلبات المستهلكين، يعد التقرير السنوي وسيلة مهمة للمعنيين في القطاع لاتخاذ قراراتهم بناءً على معلومات ودراسات وتحليلات شاملة ومفصلة، الأمر الذي يسهم في تعزيز النمو واستمراريته».

ويسلط التقرير الضوء أيضاً على الاتجاهات العامة في القطاع، مثل تراجع أغذية الأطفال وحليب الرضع، ونمو العلامات التجارية لأغذية الأطفال العضوية، وتزايد أهمية القدرة على الحصول على الخيارات المختلفة للعلامات التجارية الاستهلاكية.

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