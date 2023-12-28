دوري أبطال آسيا: النصر ورونالدو في مواجهة سعودية في المتناول مع الفيحاء

سيخوض النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو مواجهة سعودية في المتناول ضد الفيحاء بحسب قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم التي سحبت الخميس في كوالالمبور.

ودأب النصر على المشاركة في المسابقة القارية الأهم في حين يخوض الفيحاء باكورة مشاركاته هذا الموسم. كما ان النصر تغلب على الفيحاء في عقر دار الاخير في الدوري السعودي 3-1 في 28 أكتوبر الماضي.

وكان النصر تصدر المجموعة الخامسة في دور المجموعات بفارق 6 نقاط عن بيرسيبوليس الإيراني و7 عن الدحيل القطري، في حين تأهل الفيحاء كأحد ثلاثة اندية احتلت المركز الثاني في المجموعات الخمس بعدما حل وصيفاً للمجموعة الأولى بفارق 6 نقاط خلف العين الإماراتي الذي يتواجه بدوره مع ناساف الأوزبكي.

في المقابل، يلتقي الهلال السعودي، الفائز بلقب البطولة أربع مرات، مع سيباهان الإيراني وصيف بطل نسخة عام 2007.

أما نادي الاتحاد السعودي، الفائز بلقب البطولة مرتين على التوالي عامي 2004 و2005، فيتقابل مع نافباخور الأوزبكي.

وهنا القرعة

منطقة غرب آسيا:

نافباخور (اوزبكستان)- الاتحاد (السعودية)

سيباهان (ايران) - الهلال (السعودية)

ناساف (اوزبكستان) - العين (الامارات)

الفيحاء (السعودية) - النصر (السعودية)

منطقة شرق آسيا:

تشونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية) - بوهانغ ستيلرز (كوريا الجنوبية)

أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية) - فانفوريه كوفو (اليابان)

بانكوك يونايتد (تايلاند) - يوكوهاما مارينوس (اليابان)

شاندونغ تايشان (الصين) - كاواساكي فرونتالي (اليابان)

وتقام مباريات الدور ثمن النهائي (الغرب) يومي 12 و13 فبراير (الذهاب)، و19 و20 فبراير (الإياب)، في حين تقام مواجهات الدور ثمن النهائي لمنطقة الشرق يومي 13 و14 فبراير (الذهاب)، و20 و21 فبراير (الإياب).

تتأهل الأندية الثمانية الفائزة في مجموع المباراتين في الدور ثمن النهائي إلى الدور ربع النهائي، الذي تقام مبارياته أيام 4 و5 و11 و12 مارس (الغرب)، و5 و6 و12 و13مارس (الشرق)، على أن تجري مواجهات الدور نصف النهائي يومي 16 و23 أبريل (الغرب)، و17 و24 أبريل (الشرق)، فيما يقام النهائي المرتقب من مباراتين يومي 11 و18 مايو 2024.

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