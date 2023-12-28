العين يواجه ناساف الأوزبكي بدور الـ16 في دوري أبطال آسيا

أسفرت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، عن مواجهة العين لنظيره ناساف الأوزبكي، ضمن منافسات غرب آسيا.

وأجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرعة دور الـ16 في العاصمة الماليزية كوالامبور.

وبحسب القرعة لمنطقة الغرب، يلتقي كل من الفيحاء السعودي مع النصر السعودي، وأصفهان سباهان الإيراني مع الهلال السعودي، ونافباخور الأوزبكي مع الاتحاد السعودي.

وتقام مواجهات دور الـ16 لمنطقة الغرب يومي 12، و13 فبراير 2024، للذهاب، ويومي 19، و20 فبراير 2024 للإياب.

وفي الدور ربع النهائي يلتقي بالمواجهة الأولى، الفائز من لقاء ناساف أمام العين، مع الفائز من مباراة الفيحاء أمام النصر.

ويلتقي في المواجهة الثانية الفائز، من لقاء سباهان أمام الهلال، مع الفائز من لقاء نافباخور أمام الاتحاد.

وتقام مواجهات الدور ربع النهائي للغرب يومي 4، و 5 مارس 2024 للذهاب، ويومي 11، و12 من الشهر نفسه للإياب.

وفي نصف النهائي يلتقي الفائز من لقاء المواجهة الأولى لربع النهائي ، مع الفائز من لقاء المواجهة الثانية، للدور نفسه.

وتقام مواجهات نصف النهائي للغرب يومي 16، و23 ابريل 2024.

وبالنسبة لنتائج قرعة دور الـ16 لمنطقة الشرق، يلتقي جونبك هيونداي الكوري الجنوبي، مع بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

كما يلتقي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع فينتفورت كوفو الياباني.

ويلتقي شاندونج تايشان الصيني مع كاوازاكي فرونتال الياباني.

ويلتقي بانكوك يونايتد التايلاندي، مع يوكوهاما مارينوس الياباني.

وتقام مواجهات دور الـ16 لمنطقة الشرق يومي 13، و14 فبراير 2024 للذهاب، ويومي 20، و21 فبراير 2024 للإياب.

وفي الدور ربع النهائي لمنطقة الشرق يلتقي الفائز من لقاء جونبك هيونداي أمام بوهانج ستيلرز، مع الفائز من لقاء أولسان هيونداي أمام فينتفورت كوفو.

كما يلتقي الفائز من لقاء شاندونج تايشان أمام كاوزاكي فرونتال، مع الفائز من لقاء بانكوك يونايتد مع يوكوهاما مارينوس.

وتقام مواجهات الدور ربع النهائي للشرق يومي 5، و6 مارس 2024، للذهاب، و 12، و13 من الشهر نفسه للإياب.

فيما يلتقي بنصف النهائي الفائز من المواجهة الأولى لربع النهائي مع الفائز من المواجهة الثانية في الدور نفسه.

وتقام مواجهات نصف النهائي للشرق يومي 17، و24 مارس 2024.

و يلتقي الفائز من نصف نهائي منطقة الغرب، مع الفائز من نصف نهائي الشرق في الدور النهائي يومي 11، و18 مايو 2024.

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