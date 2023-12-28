47 ميدالية ملونة تزين المشاركات الأولمبية الخارجية للرياضة الإماراتية في 2023



شهد العام 2023 انجازات استثنائية للرياضة الإماراتية خاصة على صعيد الألعاب الأولمبية، بعدما حققت نتائج مميزة في مشاركاتها الخارجية، إضافة إلى الفعاليات والمبادرات التي أقيمت على مدار العام، وحققت العديد من المخرجات، وتوافقت هذه الإنجازات مع عام الاستدامة.

وعلى صعيد الحركة الأولمبية الوطنية، وللمرة الأولى تم تشكيل مجلس إدارة منتخب برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، استناداً إلى النظام الأساسي للجنة الذي صادقت عليه جمعيتها العمومية، والمتوافق مع اللوائح والمعايير الرياضية الدولية.

ونجح عدد من الرياضيين في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بباريس عام 2024، لاسيما في رياضة قفز الحواجز والدراجات مع إمكانية زيادة عدد الرياضيين المشاركين حتى نهاية البطولات المؤهلة التي تسبق انطلاق الحدث الأولمبي.

وشهد عام 2023 حصاداً وفيراً في المشاركات والدورات الرياضية الخارجية التي تقام تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية بإجمالي 47 ميدالية.

فعلى صعيد بطولة الألعاب العربية الـ15 التي أقيمت بالجزائر من 5 إلى 15 يوليو الماضي، حقق أبناء الإمارات 27 ميدالية ملونة.

وجاءت الميداليات الملونة بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات و16 برونزية، من ضمنها 5 ميداليات لأصحاب الهمم، بواقع فضية واحدة، و4 برونزيات.

وحقق منتخب الشطرنج 5 ميداليات، بواقع ذهبيتي الفرق للرجال والسيدات، وميداليتين للشطرنج السريع والخاطف، عن طريق الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، وفضية مسابقة الشطرنج السريع للاعبتنا روضة السركال.

وحصد منتخبنا الوطني للشراع الحديث الذي يضم مجموعة من الأبطال الواعدين 5 ميداليات ملونة بواقع ذهبية حققها البطل الصاعد خليفة الرميثي، وفضية و3 برونزيات في بقية المسابقات.

وتعتبر مشاركة منتخب المبارزة تاريخية في الدورة العربية بعد أن حقق 3 ميداليات بواقع فضيتين في مسابقتي الفلوريه للرجال والإيبيه للسيدات، إضافة إلى برونزية مسابقة الفرق للفلوريه.

وحقق المنتخب الوطني للدراجات 3 ميداليات وهي فضية في سباق الفردي العام أحرزها دراج منتخبنا عبدالله جاسم آل علي، وميدالية برونزية في سباق الفرق ضد الساعة، وبرونزية سباق الفردي العام للفرق.

وقدّم منتخب أصحاب الهمم حضوراً مميزاً في الدورة العربية، بعد حصد 5 ميداليات بواقع فضية في مسابقة كرة السلة للكراسي المتحركة و4 برونزيات في منافسات ألعاب القوى.

وعلى صعيد دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت بنسختها الـ19 في الصين توج الوفد المشارك في المنافسات التي أقيمت بمشاركة إماراتية قوامها 20 رياضة فردية وجماعية من خلال 140 رياضياً بواقع 102 لاعب و38 لاعبة، بـ 20 ميدالية ملونة بواقع 5 ذهبيات و5 فضيات و10 برونزيات.

ونجحت 5 رياضات من أصل 20 في إهداء الإمارات هذا العدد من الميداليات، وهي الجوجيتسو، والجودو، والفروسية، والدراجات، والكاراتيه، إذ شهدت الدورة العديد من العلامات المضيئة في سجل أبطال الإمارات المشاركين ومنها كسر رقم القياسي للميداليات المحققة في تاريخ المشاركات بدورات الألعاب الآسيوية.

ونال منتخبنا الوطني للجوجيتسو 10 ميداليات ملونة منها الذهبية الثانية على التوالي للاعب فيصل الكتبي الذي حافظ على إنجازه الذهبي في آسياد جاكرتا، إضافة إلى إنجاز أحمد المنصوري دراج منتخبنا الوطني بتحقق أول ميدالية في تاريخ مشاركات العرب والإمارات في دورات الألعاب الآسيوية في مسابقة "المضمار".

ونجح منتخبنا الوطني للجودو في حصد الذهبية العربية الأولى في البطولة الاسيوية، بفوز عمرماجومدوماروف لاعب منتخبنا الوطني للجودو بالذهبية الأولى بالدورة بمسابقة وزن فوق 100 كجم.

كما شهدت منافسات منتخبنا الوطني للشطرنج للسيدات رقماً تاريخياً على المستوى القاري حين دخلت وافية المعمري لاعبة منتخب الإمارات ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، تاريخ دورة الألعاب الآسيوية عقب نجاحها في تقديم أداءً استثنائياً وتحقيق تعادل تاريخي مع الإندونيسية الأستاذة الدولية الكبيرة إيرينا سوكندر بطلة آسيا.

ومن أبرز المبادرات إعلان اللجنة الأولمبية الوطنية عن مبادرة كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ، تشكيل لجنة الأندية الرياضية الإماراتية في خطوة تعد الأولى من نوعها في مسيرة اللجنة بتدشين كيان رياضي يضم ممثلي الأندية في الدولة.

كما اعتمدت اللجنة الأولمبية أيضا في شهر مارس الماضي، تأسيس "مجلس شباب اللجنة الأولمبية الوطنية" والذي ضم عدد من الخبرات والكوادر الشابة والطموحة التي تمتلك رؤى إبداعية وأفكار مبتكرة، تخدم واقع رياضة الإمارات.

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