طرق دبي تعلن ساعات تقديم خدماتها خلال ليلة وعطلة السنة الميلادية 2024

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال ليلة وعطلة السنة الميلادية الجديدة 2024. وتشمل مواعيد العمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).



مراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني):



مراكز مزودي الخدمة ستكون مغلقة يوم الاثنين 1 يناير 2024 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 2 يناير 2024.

مراكز إسعاد المتعاملين

جميع مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لهيئة الطرق والمواصلات ستكون مغلقة يوم الاثنين بتاريخ 1 يناير 2024 وستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والكفاف والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

مترو دبي

ستكون ساعات عمل مترو دبي، بخطيه الأحمر والأخضر من 31 ديسمبر 2023 إلى 1 يناير 2024، كما يلي: الأحد 31 ديسمبر 2023 من 8:00 صباحاً إلى 11:59 مساءً. الاثنين 1 يناير 2024 من 12:00 منتصف الليل – 11:59 مساءً.

ترام دبي

ستكون ساعات عمل ترام دبي من 31 ديسمبر 2023 إلى 1 يناير 2024، كما يلي: الأحد 31 ديسمبر 2023 من 9:00 صباحاً إلى 11:59 مساءً. الاثنين 1 يناير 2024 من 12:00 منتصف الليل إلى 1:00 صباح اليوم التالي.



الحافلات العامة



(باص دبي): الاثنين إلى الخميس من الساعة 4:30 صباحاً – 12:30 صباح اليوم التالي. وستتزامن جميع خطوط الحافلات المغذية للمترو مع مواعيد عمل ورحلات المترو.



حافلات عبر المدن: (E16) من السبخة إلى حتّا، (E100) من الغبيبة إلى أبوظي، (E101) من ابن بطوطة إلى أبوظبي، (E102) من الجافلية إلى شعبية مصفح، (E201) من الغبيبة إلى العين، (E303) من محطة الاتحاد إلى الجبيل في الشارقة، (E306) من الغبيبة إلى الجبيل في الشارقة، (E307) من سيتي سنتر ديرة إلى الجبيل في الشارقة، (E307A) من أبوهيل إلى الجبيل في الشارقة، (E315) من محطة اتصالات إلى مويلح في الشارقة، (E400) من محطة الاتحاد إلى عجمان، (E411) من محطة اتصالات إلى عجمان و(E700) من محطة الاتحاد إلى الفجيرة.



وسيتم تحويل الخطين أدناه فقط خلال الفترة من 29 ديسمبر 2023 الى 1 يناير 2024: (E100) لينطلق من محطة ابن بطوطة إلى أبوظبي والخط (E102) لينطلق من محطة حافلات ابن بطوطة إلى شعبية المصفح.



النقل البحري

العبرات التراثية

الأحد 31 ديسمبر 2023 .. سوق دبي القديم - بني ياس (CR3) 11:00 صباحاً – 8:00 مساءً. الفهيدي - السبخة (CR4) 11:00 صباحاً – 8:00 مساءً. الفهيدي - سوق ديرة القديم (CR5) 11:00 صباحاً – 8:00 مساءً. بني ياس - السيف (CR6) 11:00 صباحاً – 8:00

مساءً و12:30 بعد منتصف الليل – 2:00 صباحاً. سوق دبي القديم - الفهيدي - السيف

(CR7) 3:10 مساءً – 8:00 مساءً.

دبي فستيفال سيتي – دبي كريك هاربور (CR9) 4:00

مساءً– 8:00 مساءً. الجداف – دبي فستيفال سيتي (BM2) 8:00 صباحاً – 8:00 مساءً و12:30 بعد منتصف الليل – 2:00 صباحاً.

لن تكون هناك رحلات سياحية من محطة شارع الشيخ زايد (TR6). BM1 مرسى دبي: مارينا بروميناد - مارينا مول - مارينا ووك – مارينا تيراس ومارينا مول -مارينا ووك

12:00 مساءً – 8:00 مساءً. مارينا بروميناد - مارينا مول 3:55 مساءً – 8:00 مساءً. مارينا تيراس - مارينا ووك 4:00 مساءً – 8:00 مساءً. الخط بالكامل 3:55 مساءً – 8:00 مساءً و 12:30 بعد منتصف الليل – 2:00 صباحاً (اليوم التالي).

الاثنين 1 يناير 2024

سوق دبي القديم - بني ياس (CR3) 11:00 صباحاً – 10:45 مساءً. الفهيدي السبخة (CR4) 11:00 صباحاً – 11:25 مساءً. الفهيدي - سوق ديرة القديم (CR5)

11:00 صباحاً – 11:15 مساءً. بني ياس - السيف (CR6) 11:00 صباحاً – 12:00 منتصف الليل (اليوم التالي). سوق دبي القديم - الفهيدي - السيف (CR7) 3:10 مساءً– 10:55 مساءً. دبي فستيفال سيتي – دبي كريك هاربور (CR9) 4:00 مساءً– 11:50 مساءً. الجداف - دبي فستيفال سيتي (BM2) 10:00 صباحاً – 11:50 مساءً. رحلات سياحية من محطة شارع الشيخ زايد4:00

مساءً- 11:00 مساءً (TR6).



BM1 مرسى دبي: مارينا بروميناد - مارينا مول - مارينا ووك – مارينا تيراس مارينا مول -مارينا ووك 12:00 مساءً – 11:05 مساءً. مارينا بروميناد - مارينا مول 3:55 مساءً – 10:00 مساءً. مارينا تيراس - مارينا ووك 4:00 مساءً – 10:00 مساءً. الخط بالكامل 3:55 مساءً – 9:40 مساءً.



فيري دبي

الأحد 31 ديسمبر 2023

الغبيبة – قناة دبي المائية (اتجاه مارينا مول) (FR1) 1:00 ظهراً. قناة دبي المائية – الغبيبة (FR1) 2:25 ظهراً. قناة دبي المائية – بلوواترز (FR2) 1:50 ظهراً. بلوواترز-مارينا مول (FR2) 2:50 ظهراً. مارينا مول – بلوواترز (FR2) 1:00 ظهراً. بلوواترز – قناة دبي المائية (FR2) 1:15 ظهراً. الرحلات السياحية من مارينا مول 4:30 (FR4) مساءً. الغبيبة دبي – مربى الاحياء المائية الشارقة (FR5) 3:00 مساءً و 5:00 مساءً. مربى الاحياء المائية الشارقة – الغبيبة دبي (FR5) 2:00 مساءً و 4:00 مساءً و 6:00 مساءً

الاثنين 1 يناير 2024

الغبيبة – قناة دبي المائية (اتجاه مارينا مول) (FR1) 1:00 ظهراً و6:00 مساءً. قناة دبي المائية – الغبيبة (FR1) 2:25 ظهراً و7:25 مساءً. قناة دبي المائية – بلوواترز (FR2) 1:50 ظهراً و 6:50 مساءً. بلوواترز-مارينا مول (FR2) 2:50 ظهراً و 7:50 مساءً. مارينا مول – بلوواترز (FR2) 1:00 ظهراً و 6:00 مساءً. بلوواترز – قناة دبي المائية (FR2) 1:15 ظهراً و 6:15 مساءً. الرحلات السياحية من مارينا مول(FR4)



4:30 مساءً. الغبيبة دبي – مربى الأحياء المائية الشارقة (FR5) 3:00 مساءً و5:00 مساءً و 8:00 مساءً. مربى الاحياء المائية الشارقة – الغبيبة دبي (FR5) 2:00 مساءً و4:00 مساءً و 6:00 مساءً.

التاكسي المائي

الأحد 31 ديسمبر 2023



مارينا مول – بلوواترز 4:15 مساءً– 8:00 مساءً (BM3) حسب الطلب 3:00 مساءً – 11:00 مساءً. يتوجب على المتعامل الحجز بشكل مسبق.

الاثنين 1 يناير 2024

مارينا مول – بلوواترز (BM3) 4:15 مساءً– 11:25 مساءً و3:00 مساءً – 11:00 مساءً حسب الطلب. ويتوجب على المتعامل الحجز بشكل مسبق.

المواقف العامة:



ستكون جميع المواقف العامة مجانية باستثناء (المواقف متعددة الطوابق) خلال عطلة رأس السنة الميلادية الاثنين الموافق 1 يناير 2024 على أن يستأنف تطبيق التعرفة الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.

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