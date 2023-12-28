شركة كهرباء محافظة القدس تصادق في اجتماعها العادي (الـ22) على التقريرين المالي والإداري عن العام 2022

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN / صادقت الهيئة العامة لشركة كهرباء محافظة القدس على التقريرين المالي والإداري عن سنة 2022 المنتهية، وذلك خلال اجتماعها الـ22 العادي، والذي عقد في فندق "إمبسادور" بمحافظة القدس بحضور رئيس مجلس الإدارة م. هشام العُمري ومدير عام الشركة م. محمد زيدان، والمساهمين من كافة مناطق امتياز الشركة عبر الفيديو "الكونفرانس"، ومستشاري الشركة ومدراء الفروع والإدارات، إضافةً إلى مساهمي الشركة الذين تجاوز حضورهم نسبة الحسم، حيث بلغت عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة والوكالة 61.73%.
وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، واعلان النصاب القانوني الذي أعلنه السيد بلال كتانةً ممثلاً عن مراقب الشركات، رحب المهندس هشام العُمري بالحضور كافة، وأستعرض خلال كلمته التي ألقاها من القدس، سير العمل خلال العام 2022 مبينًا أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة والتي كان أبرزها الخروج من حالة الخسارة إلى حالة الاستقرار المالي، بالإضافة إلى التحديات التي واجهت عمل الشركة والتي كان أبرزها ملف السرقات والتعديات وتخلّف البعض عن دفع فواتيره، والذي تسبب في تراكم المزيد من الديون لصالح شركة كهرباء إسرائيل.
المهندس هشام العُمري: الشركة استطاعت تحقيق الأمن الكهربائي معتبراً إياه جزء من الأمن القومي الفلسطيني
وبيّن رئيس مجلس الإدارة، الجهود الضخمة التي بذلتها الشركة لمواجهة التحديات والمعيقات ومحاربتها لظاهرة السرقات والقطع الإسرائيلي، ونجاحها في تقليل الفاقد من 20.20% في العام 2021 إلى 19.30 في العام 2022، وذلك من خلال تكثيف الحملات الميدانية ضد سارقي التيار الكهربائي، وحملات تحصيل الديون المستعصية، والتشجيع على دفع الديون المتراكمة، وهو ما أدى إلى وقف الابتزاز والقطع الإسرائيلي وحماية مشتركينا الملتزمين من سياسة العقاب الجماعي.
كما أستعرض المهندس هشام العُمري، أبرز ما تم إنجازه في الخطة الخمسية للأعوام (2020-2024) ونجاحها في تحقيق معظم بنودها، وفي تكبير قدرة المحولات الرئيسية وبناء المحطات وإنشاء الخطوط، حيث من المتوقع أن تصل تكلفة مشاريع تمكين وتمتين البنية التحتية في مناطق امتياز الشركة مع نهاية الخطة الخمسية إلى ربع مليار شيكل، مؤكدًا أن الشركة حافظت على شهادة الأيزو 2015 – 9001 بفضل كوادرها والتزامهم بالمعايير المهنية ذات الكفاءة العالية، وتطبيقاً لمبدأ فصل السلطات والحوكمة المعتمدة في فلسطين، تم تعيين المهندس محمد زيدان مديرًا عاماً للشركة، كما نجحت الشركة في تطوير الكادر البشري، والاستثمار في الطاقة المتجددة وتحسين التحصيل، واستمرار تطوير الاعلام والتواصل مع الجمهور، مؤكداً أن الشركة استثمرت بالتحديات والمعيقات لتحقيق الإنجازات والنجاحات.
وأكد العُمري، أن الشركة ممثلةً بمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية وطواقمها الفنية والهندسية والميدانية استطاعت تحقيق الأمن الكهربائي معتبراً إياه جزء من الأمن القومي الفلسطيني، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المتقدمة التي بذلتها القيادة السياسية ممثلةً برئيس الدولة السيد محمود عباس، وحكومة الدكتور محمد أشتية، وجهود سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قدرتها على نقل واقع شركات التوزيع من واقع التحديات إلى واقع الإنجازات.
وقدمت إدارة الشركة ومجلس إدارتها اجابات توضيحية لمداخلات السادة المساهمين، والتي تركزت على أهمية تقليل الفاقد، ومحاربة ظاهرة السرقات، وتحصيل الديون، وحقوق المساهمين الخاصة بتوزيع الأرباح، وسبل تثبيت وجود الشركة في القدس والتي تعمل من القدس منذ أكثر من 100 عام.
وفي نهاية الاجتماع، وبعد الاستماع إلى تقارير مجلس الإدارة وتقارير المدقق للحسابات المالية للسنة الماضية، تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2022، وتعيين مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2023.
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