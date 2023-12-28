شركة كهرباء محافظة القدس تصادق في اجتماعها العادي (الـ22) على التقريرين المالي والإداري عن العام 2022

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN / صادقت الهيئة العامة لشركة كهرباء محافظة القدس على التقريرين المالي والإداري عن سنة 2022 المنتهية، وذلك خلال اجتماعها الـ22 العادي، والذي عقد في فندق "إمبسادور" بمحافظة القدس بحضور رئيس مجلس الإدارة م. هشام العُمري ومدير عام الشركة م. محمد زيدان، والمساهمين من كافة مناطق امتياز الشركة عبر الفيديو "الكونفرانس"، ومستشاري الشركة ومدراء الفروع والإدارات، إضافةً إلى مساهمي الشركة الذين تجاوز حضورهم نسبة الحسم، حيث بلغت عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة والوكالة 61.73%.

وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، واعلان النصاب القانوني الذي أعلنه السيد بلال كتانةً ممثلاً عن مراقب الشركات، رحب المهندس هشام العُمري بالحضور كافة، وأستعرض خلال كلمته التي ألقاها من القدس، سير العمل خلال العام 2022 مبينًا أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة والتي كان أبرزها الخروج من حالة الخسارة إلى حالة الاستقرار المالي، بالإضافة إلى التحديات التي واجهت عمل الشركة والتي كان أبرزها ملف السرقات والتعديات وتخلّف البعض عن دفع فواتيره، والذي تسبب في تراكم المزيد من الديون لصالح شركة كهرباء إسرائيل.

المهندس هشام العُمري: الشركة استطاعت تحقيق الأمن الكهربائي معتبراً إياه جزء من الأمن القومي الفلسطيني





وبيّن رئيس مجلس الإدارة، الجهود الضخمة التي بذلتها الشركة لمواجهة التحديات والمعيقات ومحاربتها لظاهرة السرقات والقطع الإسرائيلي، ونجاحها في تقليل الفاقد من 20.20% في العام 2021 إلى 19.30 في العام 2022، وذلك من خلال تكثيف الحملات الميدانية ضد سارقي التيار الكهربائي، وحملات تحصيل الديون المستعصية، والتشجيع على دفع الديون المتراكمة، وهو ما أدى إلى وقف الابتزاز والقطع الإسرائيلي وحماية مشتركينا الملتزمين من سياسة العقاب الجماعي.

كما أستعرض المهندس هشام العُمري، أبرز ما تم إنجازه في الخطة الخمسية للأعوام (2020-2024) ونجاحها في تحقيق معظم بنودها، وفي تكبير قدرة المحولات الرئيسية وبناء المحطات وإنشاء الخطوط، حيث من المتوقع أن تصل تكلفة مشاريع تمكين وتمتين البنية التحتية في مناطق امتياز الشركة مع نهاية الخطة الخمسية إلى ربع مليار شيكل، مؤكدًا أن الشركة حافظت على شهادة الأيزو 2015 – 9001 بفضل كوادرها والتزامهم بالمعايير المهنية ذات الكفاءة العالية، وتطبيقاً لمبدأ فصل السلطات والحوكمة المعتمدة في فلسطين، تم تعيين المهندس محمد زيدان مديرًا عاماً للشركة، كما نجحت الشركة في تطوير الكادر البشري، والاستثمار في الطاقة المتجددة وتحسين التحصيل، واستمرار تطوير الاعلام والتواصل مع الجمهور، مؤكداً أن الشركة استثمرت بالتحديات والمعيقات لتحقيق الإنجازات والنجاحات.

وأكد العُمري، أن الشركة ممثلةً بمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية وطواقمها الفنية والهندسية والميدانية استطاعت تحقيق الأمن الكهربائي معتبراً إياه جزء من الأمن القومي الفلسطيني، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المتقدمة التي بذلتها القيادة السياسية ممثلةً برئيس الدولة السيد محمود عباس، وحكومة الدكتور محمد أشتية، وجهود سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قدرتها على نقل واقع شركات التوزيع من واقع التحديات إلى واقع الإنجازات.

وقدمت إدارة الشركة ومجلس إدارتها اجابات توضيحية لمداخلات السادة المساهمين، والتي تركزت على أهمية تقليل الفاقد، ومحاربة ظاهرة السرقات، وتحصيل الديون، وحقوق المساهمين الخاصة بتوزيع الأرباح، وسبل تثبيت وجود الشركة في القدس والتي تعمل من القدس منذ أكثر من 100 عام.

وفي نهاية الاجتماع، وبعد الاستماع إلى تقارير مجلس الإدارة وتقارير المدقق للحسابات المالية للسنة الماضية، تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2022، وتعيين مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2023.