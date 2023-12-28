السبت المقبل دوام لمديريات الضريبة لتسديد الأرصدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جميع المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم خلال العام الحالي إلى ضرورة تسديدها قبل انتهاء العام الحالي 2023.

وقالت الدائرة إنه بإمكان المكلفين مراجعة مديرياتها ومركزها الرئيسي خلال يومي السبت والأحد لتصويب أوضاعهم الضريبية، علماً أنه بإمكان المكلفين تسديد الأرصدة المترتبة عليهم من خلال وسائل الدفع الالكتروني.



وأضافت أن يوم السبت المقبل سيكون دوام لمديريات الدائرة في عمان والزرقاء وإربد والعقبة لغايات تسديد الأرصدة المترتبة على المكلفين وكذلك تقرر تمديد دوام المحاسبين وأمناء الصناديق ومكاتب خدمة الجمهور في هذه المديريات لغاية الساعة السادسة من مساء يوم الأحد 31/12/2023 لغايات تمكين المكلفين من تسديد الأرصدة المترتبة عليهم قبل انتهاء السنة المالية الحالية.