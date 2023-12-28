Thursday, 28 December 2023 06:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السبت المقبل دوام لمديريات الضريبة لتسديد الأرصدة

12/28/2023 9:16:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جميع المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم خلال العام الحالي إلى ضرورة تسديدها قبل انتهاء العام الحالي 2023.

وقالت الدائرة إنه بإمكان المكلفين مراجعة مديرياتها ومركزها الرئيسي خلال يومي السبت والأحد لتصويب أوضاعهم الضريبية، علماً أنه بإمكان المكلفين تسديد الأرصدة المترتبة عليهم من خلال وسائل الدفع الالكتروني.


وأضافت أن يوم السبت المقبل سيكون دوام لمديريات الدائرة في عمان والزرقاء وإربد والعقبة لغايات تسديد الأرصدة المترتبة على المكلفين وكذلك تقرر تمديد دوام المحاسبين وأمناء الصناديق ومكاتب خدمة الجمهور في هذه المديريات لغاية الساعة السادسة من مساء يوم الأحد 31/12/2023 لغايات تمكين المكلفين من تسديد الأرصدة المترتبة عليهم قبل انتهاء السنة المالية الحالية.

MENAFN28122023000208011052ID1107665511

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث