إنتر يتطلع للاحتفال بلقب بطل الشتاء.. ويوفنتوس يصارع روما

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستأنف إنتر ميلان حملته للفوز بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، حينما يحل ضيفا على جنوى، غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة 18 من المسابقة.

ويتصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة، ويحتل جنوه المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.

وفاز إنتر ميلان في الجولة الماضية على ضيفه ليتشي 2 /0، وجنوى على مضيفه ساسولو 2 / 1.

ويتسلح إنتر ميلان بهجومه القوي، الذي يضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والبلجيكي روميلو لوكاكو والفرنسي ماركوس تورام، حيث يسعى المدرب سيميوني إنزاجي لتحقيق فوز آخر وتأكيد أحقية فريقه في حصد لقب بطل مرحلة الشتاء قبل توقف المسابقة حتى يوم الخامس من كانون الثاني / يناير المقبل.

من جانبه، يحاول جنوى تحقيق الانتصار الثاني على التوالي رغم صعوبة المهمة، لكنه يتسلح بملعبه وجماهيره في مواجهة المتصدر.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، يحاول يوفنتوس مواصلة مطاردته للصدارة، حينما يواجه ضيفه روما في قمة منافسات الجولة.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بفارق أربع نقاط فقط خلف إنتر ميلان المتصدر.

وفاز يوفنتوس في الجولة الماضية على مضيفه فروسينوني 2 /1، فيما حقق روما فوزا مهما على ضيفه نابولي 2 /0.

ويحتل روما المركز السادس برصيد 28 نقطة، ويخوض مباراة يوفنتوس في ثاني اختبار حقيقي لفريق العاصمة.

وستكون مهمة روما صعبة أمام يوفنتوس الذي حقق العديد من الانتصارات على فرق المقدمة حتى الآن هذا الموسم، حيث فاز على ميلان ونابولي ولاتسيو وفيورنتينا.

وعلى النقيض تماما، خسر روما أمام ميلان وإنتر وتعادل مع لاتسيو سلبيا، لكن فريق المدرب جوزيه مورينيو حقق الفوز في 3 من آخر 4 مباريات ببطولة الدوري، وتعادل في واحدة.

من جانبه، يحاول يوفنتوس ومدربه ماسيميليانو أليجري، مواصلة تحقيق الفوز في المواجهات الكبيرة لمواصلة مطاردة الإنتر في الصدارة.

ويسعى ميلان إلى الحفاظ على المركز الثالث في ترتيب الدوري، حينما يواجه ضيفه ساسولو.

وتعادل ميلان بصعوبة في المباراة الماضية أمام ساليرنيتانا 2/2، فيما خسر ساسولوأمام جنوى 1 /2، حيث سيسعى لمصالحة جماهيره.

ويحتل ميلان المركز الثالث برصيد 33 نقطة، فيما يحتل ساسولو المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

ويحاول ميلان تدارك خروجه من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، من خلال الحفاظ على المركز الثالث وسط مطاردة من بولونيا، صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، يسعى ساسولو للخروج من دوامة النتائج السلبية حيث خسر 3 مباريات من آخر 4 خاضها بالدوري.

ويسعى نابولي، حامل لقب الموسم الماضي، إلى التعافي من آثار خسارته الأخيرة أمام مضيفه روما صفر /2 ، من خلال مواجهة ضيفه مونزا.

ويحتل نابولي المركز السابع برصيد 27 نقطة، فيما يحتل مونزا المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة.

وفي باقي مباريات الجولة، يلعب فيورنتينا مع تورينو، ويواجه لاتسيو ضيفه فروسينوني، فيما يحل ليتشي ضيفا على أتالانتا، ويلعب أودينيزي مع ضيفه بولونيا، ويواجه إمبولي مضيفه كالياري، ويحل ساليرنيتانا ضيفا على هيلاس فيرونا.

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