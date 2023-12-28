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باريس يبرم صفقتين جديدتين في يوم واحد

12/28/2023 9:16:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أتم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إجراءاته لتعزيز صفوف الفريق بصفقتين جديدتين خلال فترة الانتقالات الشتوية أوائل العام الجديد 2024.
وأكدت صحيفة "لو باريزيان" أن البرازيلي جابرييل موسكاردو ولوكاس بيرالدو تحركا بالطائرة من البرازيل اليوم الخميس.

وأشارت إلى أن موسكاردو وبيرالدو بصدد الوصول إلى العاصمة الفرنسية فجر الجمعة، للخضوع للكشف الطبي تمهيدا للتوقيع على العقود.

وأضافت أن هذه الخطوة ستتزامن مع عودة الفريق الباريسي لاستئناف التدريبات غدا الجمعة بعد انتهاء إجازة الاحتفال بالكريسماس.

وذكرت أنه من المتوقع أن ينتظم الثنائي البرازيلي في تدريبات الفريق الباريسي أوائل الأسبوع المقبل.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن موسكاردو وبيرالدو سيوقعان على عقدين مدتها 5 مواسم.

وسيكلف موسكاردو خزينة النادي الباريسي 20 مليون يورو لناديه كورينثيانز إضافة إلى مليوني يورو كحوافز، بينما سينضم بيرالدو من نادي ساو باولو مقابل 20 مليون يورو.

ملاعب

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