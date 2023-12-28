وزير الخارجية الإسرائيلي: لا مجال لإعادة سفيرنا إلى تركيا ما دام أردوغان رئيسا لها

وزير الخارجية الإسرائيلي: لا مجال لإعادة سفيرنا إلى تركيا ما دام أردوغان رئيسا لها
التاريخ
12/28/2023 9:16:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إنه لا مجال لإعادة سفيرنا إلى تركيا ما دام رجب طيب أردوغان رئيسا لها.
وأمس الأربعاء، قال أردوغان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يختلف عن الزعيم الألماني أدولف هتلر، مقارنا بين الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بمعاملة النازيين لليهود.
MENAFN28122023000208011052ID1107665508
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.