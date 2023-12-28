استحداث عيادة للأمراض الصدرية بمستشفى جرش الحكومي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير مستشفى جرش الحكومي، الدكتور صادق العتوم، إن وزارة الصحة استحدثت عيادة للأمراض الصدرية لخدمة المراجعين في المستشفى.



وأضاف العتوم اليوم الخميس، أن استحداث العيادة جاء ضمن الخطة التطويرية التي وضعها المستشفى، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية، وتوفير الوقت والجهد على المراجعين الذين يعانون من أمراض الصدرية، وكان يتم تحويلهم إلى مستشفيات أخرى.



وبين أن المستشفى يحرص على تطوير خدماته، من خلال افتتاح العيادات والأقسام للتخفيف على أبناء المحافظة.