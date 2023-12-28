استحداث عيادة للأمراض الصدرية بمستشفى جرش الحكومي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير مستشفى جرش الحكومي، الدكتور صادق العتوم، إن وزارة الصحة استحدثت عيادة للأمراض الصدرية لخدمة المراجعين في المستشفى.
وأضاف العتوم اليوم الخميس، أن استحداث العيادة جاء ضمن الخطة التطويرية التي وضعها المستشفى، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية، وتوفير الوقت والجهد على المراجعين الذين يعانون من أمراض الصدرية، وكان يتم تحويلهم إلى مستشفيات أخرى.
وبين أن المستشفى يحرص على تطوير خدماته، من خلال افتتاح العيادات والأقسام للتخفيف على أبناء المحافظة.
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