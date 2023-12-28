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الدفاع المدني بغزة: إمكانياتنا تضررت بسبب الحرب ونحتاج للدعم

12/28/2023 9:16:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اتهم الناطق باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل، الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة استهداف المنازل المأهولة في القطاع.


وقال بصل إن إمكانياتنا تضررت بسبب هذه الحرب، ويجب دعم الدفاع المدني لنقوم بواجبنا لكن للأسف لم تصلنا أي مساعدة.

وأضاف أن قطاع غزة يتعرض للاستهداف المتواصل منذ 83 يوما.

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