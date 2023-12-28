الدفاع المدني بغزة: إمكانياتنا تضررت بسبب الحرب ونحتاج للدعم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اتهم الناطق باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل، الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة استهداف المنازل المأهولة في القطاع.
وقال بصل إن إمكانياتنا تضررت بسبب هذه الحرب، ويجب دعم الدفاع المدني لنقوم بواجبنا لكن للأسف لم تصلنا أي مساعدة.
وأضاف أن قطاع غزة يتعرض للاستهداف المتواصل منذ 83 يوما.
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