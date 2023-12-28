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موظفو مجموعة المطار الدولي يشاركون في دعم جهود الإغاثة في غزّة

12/28/2023 9:16:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعبيرًا عن تضامنها مع أهل غزّة، أطلقت "مجموعة المطار الدولي" حملة تبرعات على مستوى الشركة لدعم الجهود التي تبذلها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لتوفير الدعم والاحتياجات الطارئة والأساسية لأهلنا في غزة؛ من مواد إغاثية وغذائية وطبية وغيرها.
تمت دعوة فريق العمل للمساهمة طوعًا بمبلغ من اختيارهم، في حين قدمت "مجموعة المطار الدولي" أيضًا تبرعًا لزيادة المبلغ الإجمالي. قدمت مؤسسة مجموعة المطار الدولي- الذراع التنفيذي لأنشطة المسؤولية الاجتماعية لمجموعة المطار الدولي- ما مجموعه 25,000 دينار أردني إلى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية نيابة عن الشركة، تقديرًا للمساهمات القيّمة التي قدمها فريق العمل. أسهمت هذه المبادرة في تعزيز الجهد الجماعي الذي من شأنه المساعدة في إحداث فارق ملحوظ في حياة أولئك الذين يواجهون مِحَنًا وشدائد هائلة.
وبالإضافة إلى المساعدات المالية، تعاونت مجموعة المطار الدولي مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لدعم مبادرة تعبئة الطرود الغذائية، والتي تهدف إلى توفير سبل العيش الأساسية لأهل غزّة. وقد تطوع مجموعة من موظفات وموظفي مجموعة المطار الدولي بوقتهم وجهدهم للمشاركة في هذه المبادرة التي أُقيمت مؤخرًا في مستودعات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في محافظة المفرق.
وعلاوة على ذلك، شارك فريق عمل مجموعة المطار الدولي من مختلف الإدارات في حملة للتبرع بالدم نُظّمت بالتعاون مع مديرية بنك الدم في وزارة الصحة. ونتيجة لذلك، جُمع أكثر من 130 وحدة دم لأهل غزّة، مما يؤكد قوة الالتزام المشترك في تحقيق هذه المبادرة الإنسانية.
وبهذه المناسبة، قال عمر المصري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مجموعة المطار الدولي: " في أوقات المِحَن والشدائد، تصبح الوحدة أعظم قوتنا. شارك أعضاء فريقنا المتفانون بفاعلية في المبادرات التي دعمت المجتمعات خارج الحدود، وجسدت التضامن الاجتماعي مع أولئك الذين يواجهون صعوبات لا يمكن تصورها. إن التزامنا بالمسؤولية الاجتماعية ليس مجرد قول؛ بل هو دعوة للعمل. نشكر كل من شارك في تحقيق ذلك، ومن بينهم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ووزارة الصحة، على جهودهم الجبارة من أجل إحداث تغيير ملموس في حياة أخواتنا وإخواننا في غزّة وفلسطين".
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، د. حسين الشبلي: "نقدّر ونثمن جهد مجموعة المطار الدولي وموظفيه لدعم حملة "لأهلنا في غزة"، ومستمرين في تجهيز وارسال المساعدات الانسانية من مختلف أنواعها برا وجوا وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية".







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