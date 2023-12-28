أردوغان يعلن عن رقم تاريخي سجلته تركيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن احتياطيات البلاد الدولية بلغت أعلى مستوى في تاريخها، حيث تجاوزت مستوى 145 مليار دولار.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان قوله: "احتياطيات البنك المركزي التركي تسجل رقما قياسيا هو الأعلى في تاريخه بواقع 145 مليارا و456 مليون دولار".
وفي الفترة الماضية، سجلت الاحتياطيات في تركيا مستويات تاريخية عدة مرات، ففي 8 ديسمبر 2023، ارتفع احتياطي المركزي التركي إلى 140.1 مليار دولار.
وبذلك تكون الاحتياطيات قد صعدت في الفترة من 8 ديسمبر وحتى اليوم بواقع 5.356 مليار دولار.
RT
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