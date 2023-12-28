Thursday, 28 December 2023 06:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أردوغان يعلن عن رقم تاريخي سجلته تركيا

12/28/2023 9:16:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن احتياطيات البلاد الدولية بلغت أعلى مستوى في تاريخها، حيث تجاوزت مستوى 145 مليار دولار.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان قوله: "احتياطيات البنك المركزي التركي تسجل رقما قياسيا هو الأعلى في تاريخه بواقع 145 مليارا و456 مليون دولار".


وفي الفترة الماضية، سجلت الاحتياطيات في تركيا مستويات تاريخية عدة مرات، ففي 8 ديسمبر 2023، ارتفع احتياطي المركزي التركي إلى 140.1 مليار دولار.
وبذلك تكون الاحتياطيات قد صعدت في الفترة من 8 ديسمبر وحتى اليوم بواقع 5.356 مليار دولار.


RT

MENAFN28122023000208011052ID1107665502

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث