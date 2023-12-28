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شركة عرموش للاستثمارات السياحية ماكدونالدز الأردن - تطلق حملة الشتاء 2023

12/28/2023 9:16:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استكمالاً لواجبها الإنساني تجاه المجتمع الأردني وتطبيقاً لمسؤوليتها المجتمعية، أطلقت شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – مبادرتها السنوية "حملة الشتاء 2023" والتي تطلقها السلسلة بشكل دوري خلال موسم الشتاء لإغاثة آلاف الأسر الأردنية ضمن العديد من المناطق، وتشمل توزيع لوازم التدفئة من صوبات وأغطية وكوبونات لتعبئة الكاز والعديد من اللوازم الأخرى.
وخلال حملة الشتاء للموسم الحالي 2023، قام فريق ماكدونالدز الأردن بزيارة عدد من المناطق التي يتواجد بها الأسر الأقل حظاً والأكثر احتياجاً ضمن العاصمة عمّان، وذلك استجابة لاحتياجات هذه الأسر وتنفيذاً لواجبها الإنساني ومسؤوليتها المجتمعية التي تندرج ضمن المبادرة الشاملة لماكدونالدز الأردن – سواعدنا نشمية. كما قام فريق العمل والمتطوعين بتوزيع وجبات مجانية على جمعيات خيرية عديدة، إلى جانب زيارة عددٍ من دور العجزة ودور الأيتام.
وفي تعليقه، قال السيد أحمد عرموش، الرئيس التنفيذي لشركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن، بأن الشركة تؤمن بواجبها تجاه المجتمع المحلي، وخصوصاً بأن الرؤية الملكية السامية توجه منشآت القطاع الخاص إلى الاطّلاع بدورها تجاه الأسر الأكثر احتياجاً والمناطق الأقل حظاً، ومما جاء في تصريحه: "هنا في ماكدونالدز الأردن أطلقنا منظوراً شاملاً للمسؤولية المجتمعية، يغطي الاحتياجات الأساسية على أقل تقدير في القسم العملي والمادي والإنساني منها، إلى جانب البناء والنهضة التربوية والتعليمية والثقافية، التي لا نتوانى عن دعمها وتسخير كافة الإمكانات في سبيل تحقيقها. وخلال مبادرة الشتاء التي نطلقها كل عام، نستطيع التواصل المباشر مع أبناء مجتمعنا ولمس حاجاتهم الأساسية ومنها الدفء خلال الشتاء، وسنستمر في تقديم كل ما بوسعنا لتخفيف وطأة الشتاء على الأسر الكريمة والمعنية."
يشار إلى أن شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - تقدم نموذجاً فريداً لتطبيق المسؤولية المجتمعية، وتطلق في كل فترة أو موسم ما يتناسب والاحتياجات التي تتعلق به، مثل حملة الشتاء التي تطلقها في بداية الموسم، وأخرى تساهم في تجهيز المدارس والطلاب في موسم العودة إلى المدارس، المبادرات الخيرية الرمضانية والتي تتضمن توزيع الطرود الغذائية والوجبات المجانية وغيرها، بالإضافة إلى دراسة خاصة بالخدمات التي ستفيد الأسواق المحيطة واستحداث فرص عمل عند افتتاح فروع جديدة وغيرها.




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