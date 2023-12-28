مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقفل مؤشر البحرين العام اليوم الخميس عند مستوى 1,961.39 بارتفاع قدره 15.75 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية.
كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 727.52 بارتفاع وقدره 0.58 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة، 90 مليونا و608 آلاف و672 سهما بقيمة إجمالية قدرها 15 مليونا و652 ألفا و977 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 91 صفقة.
وبلغ عدد الصكوك المتداولة، 92 ألفا و765 صكا بقيمة إجمالية قدرها 90 ألفا و976 دينارا تم تنفيذها من خلال صفقة واحدة، أي ما نسبته 0.58% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم
قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 97.74% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
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