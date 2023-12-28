مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أقفل مؤشر البحرين العام اليوم الخميس عند مستوى 1,961.39 بارتفاع قدره 15.75 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية.

كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 727.52 بارتفاع وقدره 0.58 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة، 90 مليونا و608 آلاف و672 سهما بقيمة إجمالية قدرها 15 مليونا و652 ألفا و977 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 91 صفقة.

وبلغ عدد الصكوك المتداولة، 92 ألفا و765 صكا بقيمة إجمالية قدرها 90 ألفا و976 دينارا تم تنفيذها من خلال صفقة واحدة، أي ما نسبته 0.58% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم

قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 97.74% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.