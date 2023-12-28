أكثر من 17 مليونا و780 ألف دينار قيمة الأسهم والصكوك المتداولة في بورصة البحرين خلال أسبوع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) بلغت كمية الأسهم والصكوك المتداولة في بورصة البحرين، خلال هذا الأسبوع 98 مليونا و564 ألفا و169 سهما وصكا، بقيمة إجمالية قدرها 17 مليونا و784 ألفا و466 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خلال 392 صفقة.







وتداول الـمستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 25 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم سبع شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.









واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 16 مليونا و402 ألف و87 دينارا أو ما نسبته %92.23 من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 96 مليونا و269 ألفا و775 سهما، تم تنفيذها من خلال 220 صفقة.







وجاء في المرتبة الثانية قطاع المواد الأساسية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 854 ألفا و473 دينارا بنسبة 4.80 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة وبكمية قدرها 800 ألف و531 سهما، تم تنفيذها من خلال 92 صفقة.







وعلى مستوى الشركات، جاء بنك السلام في المركز الأول من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه 15 مليونا و776 ألفا و803 دينار وبنسبة 88.71% من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 89 مليونا و720 ألفا و900 سهم، تم تنفيذها من خلال 81 صفقة.







وجاءت في المركز الثاني شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بقيمة قدرها 854 ألفا و473 دينارا وبنسبة 4.80% من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 800 ألف و531 سهما، تم تنفيذها من خلال 92 صفقة.







وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع على الصكوك المدرجة في بورصة البحرين بقيمة قدرها 147 ألفا و94 دينارا أي ما نسبته 0.83%من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة، في حين بلغت الكمية 150 ألفا تم تنفيذها من خلال صفقتين.







وبلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم والصكوك المتداولة، ثلاثة ملايين و556 ألفا و893 دينارا، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم والصكوك المتداولة 19 مليونا و712 ألفا و834 سهما وصكا فيما بلغ عدد الصفقات 78 صفقة.