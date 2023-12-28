أكثر من 17 مليونا و780 ألف دينار قيمة الأسهم والصكوك المتداولة في بورصة البحرين خلال أسبوع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بلغت كمية الأسهم والصكوك المتداولة في بورصة البحرين، خلال هذا الأسبوع 98 مليونا و564 ألفا و169 سهما وصكا، بقيمة إجمالية قدرها 17 مليونا و784 ألفا و466 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خلال 392 صفقة.
وتداول الـمستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 25 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم سبع شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.
واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 16 مليونا و402 ألف و87 دينارا أو ما نسبته %92.23 من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 96 مليونا و269 ألفا و775 سهما، تم تنفيذها من خلال 220 صفقة.
وجاء في المرتبة الثانية قطاع المواد الأساسية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 854 ألفا و473 دينارا بنسبة 4.80 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة وبكمية قدرها 800 ألف و531 سهما، تم تنفيذها من خلال 92 صفقة.
وعلى مستوى الشركات، جاء بنك السلام في المركز الأول من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه 15 مليونا و776 ألفا و803 دينار وبنسبة 88.71% من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 89 مليونا و720 ألفا و900 سهم، تم تنفيذها من خلال 81 صفقة.
وجاءت في المركز الثاني شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بقيمة قدرها 854 ألفا و473 دينارا وبنسبة 4.80% من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 800 ألف و531 سهما، تم تنفيذها من خلال 92 صفقة.
وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع على الصكوك المدرجة في بورصة البحرين بقيمة قدرها 147 ألفا و94 دينارا أي ما نسبته 0.83%من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة، في حين بلغت الكمية 150 ألفا تم تنفيذها من خلال صفقتين.
وبلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم والصكوك المتداولة، ثلاثة ملايين و556 ألفا و893 دينارا، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم والصكوك المتداولة 19 مليونا و712 ألفا و834 سهما وصكا فيما بلغ عدد الصفقات 78 صفقة.
MENAFN28122023000055011008ID1107665487
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.