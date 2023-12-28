وزيرة الصحة تستقبل سفيرة مصر لدى مملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبلت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، ريهام عبدالحميد محمود سفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقية لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينها سفيرة لبلادها لدى المملكة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجال الصحي.

وخلال اللقاء، رحّبت وزيرة الصحة بالسفيرة المصرية، وهنأتها بمناسبة تعيينها، مؤكدة على عمق العلاقات الأخوية الثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، ومتمنيةً للسفيرة التوفيق والنجاح في دعم وتنمية العلاقات الأخوية الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وخصوصاً المجالات الصحية.



من جهتها، عبّرت ريهام عبدالحميد سفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقية لدى مملكة البحرين، عن اعتزازها بالعلاقات الطيبة والروابط المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مشيدةً بالتطور والنماء الذي تعيشه المملكة في كافة القطاعات التنموية وعلى وجه الخصوص تطور القطاع الصحي، ومتمنيةً لهذه العلاقات مزيداً من التقدم والازدهار.