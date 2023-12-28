افتتاح مؤتمر مكة الدولي الخامس للغة العربية وآدابها السبت

الرياض – أصداف نيوز:

تنطلق فعاليات مؤتمر مكة الدولي الخامس للغة العربية وآدابها اللغة العربية والعلوم، بعد غدٍ وتستمر يومين، بالتعاون مع مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة، بمشاركة عدد من الخبراء في مجال اللغة العربية وآدابها.

ويسعى المؤتمر إلى تحقيق التواصل بين الباحثين والأكاديميين في اللغة العربية والمناهج والمجال التقني وتبادل الخبرات بينهم، وتطوير مهارات معلمي اللغة العربية في التعليم العام والعالي ومعاهد اللغة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وبغيرها، بالإضافة لتمكين اللغة العربية عن بعد واستثمار مختلف طاقات التقنية الحديثة لذلك، وعرض آخر التطبيقات والوسائل التقنية المستخدمة في التعلم والتعليم الإلكتروني.

كما يهدف المؤتمر إلى إبراز دور التقنيات الحديثة في التغلب على العوائق والأزمات العالمية اللغوية، وإبراز جهود الأفراد والمؤسسات والهيئات والحكومات في مجال تعلم اللغة العربية وتعليمها واقعيًا وافتراضيا، إلى جانب تعزيز شعور أفراد المجتمع بالانتماء إلى اللغة العربية الشريفة لغة القرآن الكريم، وعرض أحدث الدراسات والبحوث العلمية في الحقول الاختصاصية التي تعالجها محاور المؤتمر.

يُذكر أن جدول أعمال المؤتمر تحتوي على 10 جلسات رئيسية، و 56 متحدثًا ومشاركًا، و69 بحثًا مقدمًا، و41 جهة متحدثة، و5 جهات مُحكمة.