افتتاح مؤتمر مكة الدولي الخامس للغة العربية وآدابها السبت

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- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
تنطلق فعاليات مؤتمر مكة الدولي الخامس للغة العربية وآدابها اللغة العربية والعلوم، بعد غدٍ وتستمر يومين، بالتعاون مع مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة، بمشاركة عدد من الخبراء في مجال اللغة العربية وآدابها.
ويسعى المؤتمر إلى تحقيق التواصل بين الباحثين والأكاديميين في اللغة العربية والمناهج والمجال التقني وتبادل الخبرات بينهم، وتطوير مهارات معلمي اللغة العربية في التعليم العام والعالي ومعاهد اللغة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وبغيرها، بالإضافة لتمكين اللغة العربية عن بعد واستثمار مختلف طاقات التقنية الحديثة لذلك، وعرض آخر التطبيقات والوسائل التقنية المستخدمة في التعلم والتعليم الإلكتروني.
كما يهدف المؤتمر إلى إبراز دور التقنيات الحديثة في التغلب على العوائق والأزمات العالمية اللغوية، وإبراز جهود الأفراد والمؤسسات والهيئات والحكومات في مجال تعلم اللغة العربية وتعليمها واقعيًا وافتراضيا، إلى جانب تعزيز شعور أفراد المجتمع بالانتماء إلى اللغة العربية الشريفة لغة القرآن الكريم، وعرض أحدث الدراسات والبحوث العلمية في الحقول الاختصاصية التي تعالجها محاور المؤتمر.
يُذكر أن جدول أعمال المؤتمر تحتوي على 10 جلسات رئيسية، و 56 متحدثًا ومشاركًا، و69 بحثًا مقدمًا، و41 جهة متحدثة، و5 جهات مُحكمة.
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