كارلوس ألكاراز يتوج بكأس موسم الرياض للتنس

الرياض – أصداف نيوز:

فاز لاعب التنس الأسباني كارلوس ألكاراز بكأس موسم الرياض للتنس بعد تغلبه على نظيره نوفاك جوكوفيتش بنتيجة 6:4، 4:6، 4:6، كما توج أفضل لاعبين في فئة الفردي لمباراة كأس موسم الرياض لتنس الرجال في منطقة Kingdom Arena.

ويمتلك ألكاراز سجلًا رياضيًا حافلًاحيث حقق مراكز متقدمة في بطولات التنس، وحصل على لقب أفضل لاعب ولقب الأول في نهاية الموسم حسب تصنيف بيبرستون للاعبي التنس المحترفين في التاريخ كأصغر لاعب يحصل على اللقب منذ 1973.

وأعرب نوفاك جيوكوفيتش عن سعادته بالمشاركة في البطولة، التي وصفها بالحدث التاريخي في عالم التنس فقد جمعت في العاصمة الرياض اللاعبين الأول والثاني على مستوى العالم. ويعد جيوكوفيتش من أبرز اللاعبين في تاريخ اللعبة، حيث استطاع تحقيق رقم قياسي بتصدره التصنيف لمدة 404 أسابيع في 13 عامًا.

واستقبل موسم الرياض في نسخته الرابعة العديد من الأحداث الرياضية الترفيهية، ومن بينها كأس موسم الرياض للتنس للسيدات والتي توجت فيها اللاعبة البيلاروسية أرينا سابالينكا. ويتطلع موسم الرياض لاستضافة كأس موسم الرياض لكرة القدم مطلع فبراير القادم الذي سيجمع أبرز نجوم كرة القدم في أرض العاصمة الرياض.