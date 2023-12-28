كارلوس ألكاراز يتوج بكأس موسم الرياض للتنس

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- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
فاز لاعب التنس الأسباني كارلوس ألكاراز بكأس موسم الرياض للتنس بعد تغلبه على نظيره نوفاك جوكوفيتش بنتيجة 6:4، 4:6، 4:6، كما توج أفضل لاعبين في فئة الفردي لمباراة كأس موسم الرياض لتنس الرجال في منطقة Kingdom Arena.
ويمتلك ألكاراز سجلًا رياضيًا حافلًاحيث حقق مراكز متقدمة في بطولات التنس، وحصل على لقب أفضل لاعب ولقب الأول في نهاية الموسم حسب تصنيف بيبرستون للاعبي التنس المحترفين في التاريخ كأصغر لاعب يحصل على اللقب منذ 1973.
وأعرب نوفاك جيوكوفيتش عن سعادته بالمشاركة في البطولة، التي وصفها بالحدث التاريخي في عالم التنس فقد جمعت في العاصمة الرياض اللاعبين الأول والثاني على مستوى العالم. ويعد جيوكوفيتش من أبرز اللاعبين في تاريخ اللعبة، حيث استطاع تحقيق رقم قياسي بتصدره التصنيف لمدة 404 أسابيع في 13 عامًا.
واستقبل موسم الرياض في نسخته الرابعة العديد من الأحداث الرياضية الترفيهية، ومن بينها كأس موسم الرياض للتنس للسيدات والتي توجت فيها اللاعبة البيلاروسية أرينا سابالينكا. ويتطلع موسم الرياض لاستضافة كأس موسم الرياض لكرة القدم مطلع فبراير القادم الذي سيجمع أبرز نجوم كرة القدم في أرض العاصمة الرياض.
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