لهذه الأسباب، بريطانيا هي وجهة سفر مثالية للعائلة ورحلات الأصدقاء في العام 2024

(MENAFN
- Epress release) 28 December 2023
دبي، الإمارات العربية المتحدة: 28 ديسمبر 2023: التخطيط لرحلة عائلية آسرة في العام 2024 أو لمغامرة سفر مميزة برفقة الأصدقاء لن يحتاج إلى وقت طويل للتفكير، إنها بريطانيا بلا شك، حيث سيكون بانتظار كل ضيف من دول الخليج العربي وخارجها العديد من التجارب الاستثنائية المعهودة والتجارب الجديدة وغير المسبوقة، التي تجمع بين مراكز الجذب السياحي الأبرز للعام 2024 والأماكن السياحية العريقة على حد سواء.
توفر بريطانيا للعائلة في العام 2024 كل ما يمكن أن تتخيلوه لقضاء أوقات غالية وصناعة ذكريات لا تنسى؛ من الاستمتاع بتذوق النكهات الرائعة للمأكولات المحلية البريطانية وغيرها، وبأجواء الرفاهية في الخلوات الفخمة، واستكشاف متاجر التسوق الأنيقة والجديدة، أو المشاركة في مغامرات صديقة للبيئة ومهرجانات الترفيه والاحتفالات الثقافية النابضة بالحياة. هذا الانغماس المدهش في جمال بريطانيا الساحر بأماكنها وتجاربها الاستثنائية لا يمكن إلا أن يجعلكم تعيدون التفكير في مفاهيمكم السابقة عن السحر الخالد للرحلات العائلية ورحلات الأصدقاء في العام 2024.
إغراء النكهات المحلية البريطانية.. في مطاعم متوّجة بجوائز عالمية أحببتموها
يمكنكم الاستمتاع بتذوق خلاصة النكهات المحلية البريطانية أثناء إقامتكم في أحد الفنادق العديدة التي تفخر بمطاعمها الحائزة على جوائز عالمية، وعلى رأسها فندق " لينغدال تشايس" Langdale Chase المطلّ على بحيرة "وينديرمير" الطبيعية، والذي أعيد افتتاحه في خريف عام 2023، حيث يقدم مطعم الفندق، الحائز على تصنيف عالٍ في الجودة، المأكولات البريطانية المبتكرة المستوحاة من منطقة البحيرات " ليك ديستريكت"، أما "مور هول" Moor Hall في بلدة "أوغتون" التاريخية الساحرة، والواقع على بعد أقل من ساعة شمال ليفربول بالقطار، فيعدّ من الفنادق الفاخرة، ويوفر مطعمه، الذي يتميز بتصنيف عالي الجودة كذلك، مجموعة متنوعة من الأطعمة الفاخرة، فضلاً عن وجود مطعمين آخرين في الجوار لا يقلان تميزاً من حيث الجودة والتصنيف هما مطعم "ذا بارن" The Barn ، و" سو لو" So-lo ، وبفضل اللمسات العصرية التي يضفيها الشيف العالمي "أليكس ديلينغ" على المطبخ الفرنسي، استحق مطعمه في فندق "كافيه رويال" Hotel Café Royal في لندن نجمة ميشلان بجدارة، مما يجعله المكان المثالي للإقامة الفاخرة لدى عشاق الطعام في العاصمة لندن، وفي المستوى ذاته يتميز مطعم "ذا باس" The Pass الواقع في بلدة "هورشام" في ريف "ساسكس" المذهل، والحاصل على نجمة ميشلان وتصنيف ممتاز، بأجواء تناول الطعام الدافئة داخل أسواره التاريخية، أما مطعم " غيدلي بارك" Gidleigh Park في "غابة ديفون السحرية" في "حديقة دارتمور الوطنية" فمعروف بحرصه على استخدام المكونات المحلية الموسمية في أطباقه الشهية. في النهاية لن يسعكم إلا أن تدللوا أنفسكم بالغرف المريحة في فندق "بينتونبريدج إن" Pentonbridge Inn، على الحدود الإنجليزية الإسكتلندية، والاستمتاع بباقة الطعام والإقامة؛ “داين أند ستاي" التي تحتوي على قائمة من 8 أطباق مميزة يتم إعدادها باستخدام منتجات البستان الخاص بالفندق.
إقامات فاخرة لا تضاهى في لندن.. وعلى امتداد بريطانيا كلها
يتوسع مشهد الفنادق الفاخرة في لندن بسرعة مذهلة، مع العديد من الإضافات المثيرة التي تلوح في الأفق، ففي شتاء عام 2024 من المنتظر أن يضع فندق "أذر هاوس كوفينت غاردن" Other House Covent Garden في الخدمة 200 شقة صغيرة على الطراز المنزلي للمقيمين في الفندق، مصحوبة بمطعم للعموم ومطعم على السطح يوفر لرواده مناظر وإطلالات تحبس الأنفاس، وفي الربيع ستدبّ الحياة في فندق "بارك حياة لندن ريفر تايمز" Park Hyatt London River Thames الجديد، الذي يقع على مسافة قريبة وملائمة من مناطق الجذب السياحي الرئيسية في لندن، بالإضافة إلى ذلك، من المنتظر أن تكشف سلسلة فنادق " الحواس الست" Six Senses، المشهورة عالمياً بفنادقها ذات الخمس نجوم والتي تتميز بالأصالة والفرادة والخدمات المستدامة، عن فندق جديد لها في لندن في عام 2024.
وجرى افتتاح فندق "بو تري" BoTree في سبتمبر 2023 الذي يَعِد برفاهية مدروسة في الشارع الشهير "مارليبون لين"، وفي شتاء 2023 أضافت مجموعة فنادق "مايبورن" فندق "إيموري"Emory الجديد كلياً إلى مجموعتها، حيث يضم مطعماً على السطح مع إطلالات بانورامية لا مثيل لها على "هايد بارك". ومع ذلك، فليست لندن فقط هي التي تشهد طفرة في أماكن الإقامة الفاخرة، فعلى امتداد الشواطئ ذات المناظر الطبيعية الخلابة في شمال مقاطعة "كورنوال"، يستقبل فندق "أونا سانت آيفز"Una St Ives الضيوف في فيلاتهم الراقية المزودة بأحواض الاستحمام الساخنة بدءاً من أواخر عام 2023.
أما فندق "شارع المئة أمير" 100 Princes Street المستوحى من مغامرات وحكايات المستكشفين الاسكتلنديين والواقع في القلب الثقافي لمدينة إدنبرة، فيوفر لضيوفه أجواء استثنائية من الرفاهية الباذخة بدءاً من نوفمبر 2023، ولاحقاً في ربيع 2024 من المتوقع أن تفتتح مجموعة فنادق ونوادي "سوهو هاوس" Soho House، التي تعرف بنوادي المبدعين، أول نادٍ لأعضائها في شمال إنجلترا في مدينة "مانشستر" النابضة بالحياة، وفي المنحى ذاته يخطط فندق" وايلد تشيستر"Wildes Chester لتقديم مزيج رائع من الطراز الفندقي البوتيكي الصغير والأنيق وحمام المياه المعدنية الفاخر وأجواء تناول الطعام الساحرة في المدينة القديمة.
مغامرات استثنائية.. وأماكن صديقة للبيئة ستعجبكم
يفضل الكثير من المسافرين أماكن صديقة للبيئة للإقامة، وتوفر لكم بريطانيا العديد من الخيارات الجديدة التي يمكن تجربتها، حيث تملك سلسلة فنادق "تري هاوس" Treehouse في مانشستر جذوراً راسخة في هذا المجال، لذلك ستقوم في الربيع المقبل بإعادة تأهيل وتصميم أحد فنادقها للبدء بحياة جديدة للفندق من خلال إعطاء الخدمات المفضلة السابقة مزيداً من الإجراءات الصديقة للبيئة، والتقليل من الاستخدامات الفردية الضارة بالبيئة، إلى الحد الذي يكون فيه الأثر الفردي في أدنى مستوياته، بدءاً من بطاقات المفاتيح الخشبية والشرب من أباريق الماء الزجاجية، وليس انتهاء بملاءات الغرف المصنعة من القطن الطبيعي.
كذلك بدءاً من صيف 2023 يطرح "منتجع بلو ستون ناشيونال بارك" BlueStone National Park Resort في ريف مقاطعة "بيمبروكشاير" في ويلز، مجموعة من النزل البلاتينية الجديدة التي تعدّ الأكثر فخامة حتى الآن، وتتميز بغرف مشمسة ومناطق محيطة خلابة ومدخل خاص في محيط طبيعي جميل، مع سهولة الوصول إلى الشواطئ والممرات على المنحدرات،
وهذا المنتجع مخصص لإفادة المجتمع المحلي وحماية بيئته الفريدة. في المقابل يقدم"1 هوتيل مايفير" 1 Hotel Mayfair في لندن منذ يوليو 2023 الكثير من الخدمات الفخمة الصديقة للبيئة، إذ يوفر لنزلائه سيارات كهربائية لاستكشاف الأماكن البعيدة نسبياً عن الفندق، إضافة إلى تناول الطعام الموسمي من مصادر محلية، والعشاء (بدون ترك نفايات)، والاعتماد ما أمكن على مياه الأمطار المجمعة لترشيد استهلاك المياه.
وثمة جوهرة أخرى صديقة للبيئة تنبغي زيارتها هي فندق "تري دويلرز" TreeDwellers في تلال "كوتسوولدز" الذي تم افتتاحه في أوائل عام 2023، فهذا الفندق يوفر لنزلائه تجربة متماهية مع الطبيعة في بيوت الأشجار المصممة لتكون جزءاً من الغابة، إذ تتميز هذه البيوت بتصميماتها الداخلية الطبيعية وتجهيزاتها المريحة، ولاسيما أحواض الاستحمام ذات الحواف المنحنية القابلة للطي والمدافئ التي تعمل بالحطب.
وكجزء من احتفالات "عام الساحل" ‘Year of the Coast’ في إنجلترا، وتكريماً لتتويج جلالة الملك تشارلز الثالث، تم رسمياً إعادة تسمية "المسار الإنكليزي الساحلي" باسم "مسار الملك تشارلز الثالث الساحلي" King Charles III England Coast Path. ومن المتوقع أن يكون هذا المسار الساحلي قابلاً للمشي فيه بالكامل بحلول نهاية عام 2024، مما سيسهم في ربط المجتمعات المحلية حول الساحل الإنجليزي، مشكلاً بذلك أطول مسار على مستوى إنكلترا كلها.
وبحلول ربيع عام 2024 ستفتتح مدينة "وايت هيفين" الساحلية مركز" ذا إيدج" The Edge وهو مركز جديد للأنشطة الساحلية ذو علامة تجارية، فإلى جانب توفير مرافق الرياضات المائية، فإنه سيستضيف مجموعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية الساحلية، بما يجعل منه مركزاً مجتمعياً متميزاً. ومع ذلك كله فإن الحدث الأكثر جاذبية في عام 2025 سيكون افتتاح "إيدين بروجيكت موركامب" Eden Project Morecambe وهو من المعالم الرئيسية الجديدة في مدينة "موركامب"، ويقف وراءه الفريق الاحترافي نفسه الذي نفذ النسخة الأولى من "إيدين بروجيكت" في مدينة "كورنوال"، وسيكون بمقدور الزوار في هذا الصرح أن يعايشوا مزيجاً من الترفيه والتعليم الذي يؤدي إلى إحداث تغيير سلوكي إيجابي في أي لحظة يستعيد فيها الزوار ذكرياتهم التي لا تنسى في هذا المكان.
وبالمثل تحتفي تجربة "بي بي سي إيرث" الجديدة في لندن BBC Earth Experience بالتنوع البيولوجي العالمي في الوقت الذي تعمل فيه على تعزيز الوعي البيئي، وفي هذه التجربة التفاعلية الغامرة يدخل الزوار إلى العالم الطبيعي ويستكشفون قاراتنا السبع الفريدة. وفي سياق ليس ببعيد أطلقت شركة" غود: ستوريز إن فوود" GOOD Stories in Food في "بريستول" عدداً من الفعاليات التي تسلط الضوء على مجموعات مستقلة من خبراء الطعام المحليين، حيث إن لكل واحد منهم قصة ليرويها في ابتكار أشهى النكهات بطريقة مستدامة.
فعاليات رياضية وثقافية فريدة من نوعها.. فيض من الأحداث على مدار العام
تشهد بريطانيا خلال عام 2024 كثيراً من الأحداث المهمة والمنتظرة، ففي 15 مارس، ستقام "الذكرى المئوية للكأس الذهبية" The Gold Cup Centenary للاحتفال بأفضل خيول السباق وأعظم الفرسان في "مهرجان شلتنهام" للمرة المئة، أما عشاق الموسيقى الكلاسيكية فسيكونون أمام حدث لا يمكن تفويته في الفترة من 15 إلى 17 فبراير وهو "مهرجان باث باخ" Bath Bach Festival الذي يحتفل بحياة باخ؛ أحد أعظم الموسيقيين العالميين، كذلك سيكون عشاق الملاحة البحرية على موعد في يوليو 2024 مع "مهرجان بريستول هاربور" Bristol Harbour Festival الذي يعود إلى جمهوره في مدينة "بريستول" المفعمة بالحياة، بمزيد من الفعاليات الترفيهية الأكثر نخبوية والأطعمة اللذيذة في الشوارع، وبمجموعة واسعة من الأنشطة المائية. أيضاً لن تفارق الحماسة المدوية متابعي "راندوكس غراند ناشيونال" Randox Grand National؛ أهم سباقات الخيول في بريطانيا في الفترة من11إلى13 أبريل 2024، وهي منافسة يتردد صداها عبر تاريخ ليفربول منذ مئات السنين.
وللوصول إلى سباق "رويال هينلي ريغاتا" للتجديف Royal Henley Regatta ما عليكم سوى اتباع صوت المياه المتدفقة وهتافات الحشود الحماسية، حيث سيشارك في هذا الحدث السنوي الكبير الذي يجري في موقع مثالي على ضفاف نهر التايمز في بلدة "هينلي" أكثر من 300 قارب سباق في الفترة من 2 إلى 7 يوليو 2024، كذلك يُنتظر في صيف 2025 أن تقدم "ألعاب جزيرة أوركني" Orkney Island Games مزيجاً مذهلاً من الألعاب الرياضية الشاملة على خلفية المناظر الطبيعية الأكثر روعة في اسكتلندا.
وخلال أشهر الشتاء تنبض المناطق الحضرية في بريطانيا بالحياة من خلال مشاهد الأضواء المبهرة التي لا يغيب عنها الإبداع بكل تفاصيله، لذلك من الصعب تفويت حدث مثل "أضواء الشتاء في كناري وارف"Winter Lights at Canary Wharf الذي يقام في لندن خلال شهر يناير كله، حيث يقوم بعض فناني الإضاءة الأكثر ابتكاراً بإضفاء البهجة على المنطقة بكاملها، بما في ذلك بعض المعروضات التفاعلية المباشرة.
ومن المقرر كذلك أن يعود "مهرجان بريستول للضوء" Bristol Light Festival إلى جمهوره فيما بين 2 و 11 فبراير من خلال منصة فنية تجمع الفنانين المحليين والوطنيين والعالميين لعرض أفضل الأعمال الفنية التركيبية، وبموازاة هذا المهرجان يقام أيضاً المهرجان المثير للفنون الضوئية "باي لايت موركامب" Baylight Morecambe على امتداد واجهة مقاطعة "لانكشاير" البحرية الساحرة في الفترة من 15 إلى 17 فبراير بمشاركة فنانين من جميع أنحاء العالم.
القلاع والقصور الفريدة.. خطوة واحدة تفصلكم عن الجمال الخالد والتراث النفيس
ستكونون حتماً داخل عالم من الأناقة الخالدة والتراث الآسر وأنتم تستكشفون القلاع والقصور الفريدة في بريطانيا في صيف عام 2024، حيث سيكون بمقدوركم مشاهدة الجناح الملكي في "قلعة نورويتش"Norwich Castle التي ستفتح أبوابها بعد إعادة تأهيل واسعة، أما في "قلعة الملك هنري الأول" الفخمة فستعمل أجهزة العرض العصرية والتكنولوجيا الرقمية على غمر الزائرين بعالم من السحر الخالد وهي تكشف لهم عن قصص القلعة التي يعجز عنها الوصف، وأهميتها في العصور الوسطى. وفي الوقت نفسه يخضع بعض أجزاء "قلعة ريبي" Raby Castle لعملية إعادة تطوير تمزج بين القديم والجديد، بينما تظل القلعة مفتوحة طوال فترة التجديد، وسيكون بوسع الزوار التجول في الحدائق المعاد تصميمها، وزيارة المتاجر العصرية، وتذوق النكهات المحلية غير المألوفة، داخل المباني التراثية التي تم تجديدها حديثاً.
إضافة إلى ذلك لن يكون أمامكم خيار سوى الانضمام إلى فعالية "إضاءة. كاميرا. ابدأ"Lights. Camera. Action! من خلال القيام بجولة في "قصر بلينهايم" المذهلBlenheim Palace ، وزيارة أفضل مواقع التصوير في مسلسل نتفليكس الشهير "الملكة شارلوت: قصة بريدجيرتون" Queen Charlotte: A Bridgerton Story. وإلى جانب مزايا أخرى لا تُنسى مثل الاستمتاع بتجربة الشاشة الفضية التي تأخذكم إلى ما وراء الكواليس لبعض أشهر الأفلام في تاريخ السينما، مثل هاري بوتر، يشتهر القصر ببرنامج فعالياته الواسعة على مدار العام، منها على سبيل المثال لا الحصر فعالية "الموسيقى الحية الهادئة" في أراضي القصر في الفترة من 12 إلى 16 يونيو، و"معرض الزهور" في الفترة من 21 إلى 23 يونيو.
مهرجانات الاستجمام والرفاهية... الهروب إلى السكينة والصفاء الذهني
للعثور على الموسيقى الهادئة واللياقة البدنية والمرح في فعاليات الصفاء الذهني والتأمل، لن يطول بحثكم في بريطانيا فهناك العديد من الخيارات، منها حمام استعادة التوازن في مهرجان الرفاهية Rebalance Bath – The Festival of Wellbeing، الذي ينطلق بين 25 يناير و 2 فبراير، موفراً فرصة استثنائية للاستجمام في أجواء مدينة "باث" الهادئة، المشهورة بمياهها العلاجية وسحرها التاريخي. دلّلوا أنفسكم كذلك بعطلة نهاية أسبوع آسرة في غابات بريطانيا الخلابة في "مهرجان فييل غود"Feel Good Festival في الفترة من7 إلى 9 يونيو في مقاطعة "كمبريا" الريفية، أما الباحثون عن الأجواء الهادئة والاستمتاع بأطعمة المزرعة الطازجة والترفيه المنشط، فما عليهم سوى التوجه إلى الجانب الأكثر هدوءاً في لندن في صيف 2024 في "مهرجان ويلنيرجي" Wellnergy Festival في مدينة "باري"، الذي يقدم مجموعة متميزة من منسقي الأغاني العالميين، وبائعي الطعام المحليين في الشوارع، والعديد من صفوف اللياقة البدنية والفنون القتالية.
ويتطلع الجميع إلى عام 2025 عندما سيتم افتتاح "ثيرم مانشيستر" Therme Manchester حيث سيوفر هذا المنتجع الفريد من نوعه شاطئاً داخلياً على مدار الموسم، وأكثر من 30 غرفة ساونا وبخار، والعديد من المنزلقات المائية، وبرك السباحة.
الفعاليات الثقافية والترفيهية ... الانغماس في مزيج من الرقي والإثارة
لا تكتمل العطلة في بريطانيا في عام 2024 إلا بزيارة مركز التسوق "كوتسوولدز ديزاينر أوتليت" Cotswolds Designer Outlet الذي سيتم افتتاحه في الربيع، ويضم أكثر من 90 علامة تجارية بريطانية وعالمية للأزياء وأسلوب الحياة، ولن يقتصر هذا الصرح المعماري المستوحى من طبيعة المنطقة على مجرد التسوق، بل سيقدم زيادة على ذلك عدداً مهرجانات الطعام والمعارض الفنية والفعاليات الموسيقية وغيرها الكثير. ومن الوجهات الترفيهية التي تم افتتاحها مؤخرًا "محطة باترسي للطاقة" في لندن Battersea Power Station، التي تقع على ضفاف نهر التايمز في مبنى تاريخي مصنف من المباني ذات الأهمية الخاصة، حيث تعاينون عن قرب أهميته المعمارية وحضوره الدائم في الثقافة الشعبية، ثم يأخذكم المصعد إلى أعلى إحدى مداخنه الشهيرة، ومن ارتفاع 109 أمتار Lift 109 ستحظون بالكثير من المتعة في منظر بانورامي لا مثيل له، وإطلالات مذهلة بزاوية 360 درجة على أفق مدينة لندن.
وستكون العروض المسرحية حاضرة بقوة، إذ ستوفر حيزاً احتفالياً مشوقاً من الفرجة مع عرض "الأميرة النائمة" The Sleeping Beauty لباليه برمنغهام الملكي فيما بين (21 فبراير و 2 مارس 2024) والمسرحية الغنائية "هاملتون" Hamilton في الفترة (25 يونيو - 31 أغسطس 2024) التي ستعرض على مسرح "برمنغهام هيبودروم" The Birmingham Hippodrome احتفالاً بالذكرى السنوية الـ 125 لتأسيسه، كما يمكنكم مشاهدة المسرحية الغنائية الناجحة "ويكيد" Wicked على مسرح "ساندرلاند إمباير" فيما بين (24 سبتمبر و 20 أكتوبر 2024) أو العرض الغنائي الكوميدي "سيستر آكت" Sister Act الذي يعود إلى مسارح الـــ "ويست إند" في مارس 2024، أو الاندماج مع الثقافة البريطانية في مهرجان "بريت" Brit Fest للموسيقا والفنون في "تشيشير"، حيث ستكون أجواء الترفيه في أقصى مداها، وأطعمة الشوارع اللذيذة في متناول الجميع، كما سيشكل المهرجان فرصة للاحتفاء بالثقافة والتقاليد البريطانية العريقة.
-انتهى-
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كل عام وأنتم وأحبائكم بألف بخير. لكم كل ما نتمنى من خير وسلام ونجاح مستمر في العام 2024
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