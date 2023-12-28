أدنوك للتوزيع تعلن عن شراكة رسمية مع نادي "بيراميدز" لكرة القدم الذي يلعب في الدوري المصري الممتاز

(MENAFN
- Hill & Knowlton) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 28 ديسمبر 2023: أعلنت أدنوك للتوزيع، الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع توزيع الوقود ومتاجر التجزئة، عن إبرام شراكة رسمية مع نادي "بيراميدز" المصري لكرة القدم، حيث يعتبر النادي الذي يتخذ من القاهرة مقراً له أحد أهم الفرق المتصدّرة لمنافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وممثّل مصر في بطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.
وتم الإعلان عن الشراكة الجديدة خلال حفل رسمي أقيم في مقرّ الشركة في أبوظبي. حيث تعتبر الأولى من نوعها لأدنوك للتوزيع مع فريق رياضي من خارج دولة الإمارات.
وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس، التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "عملنا في أدنوك للتوزيع منذ دخولنا سوق مصر رسمياً في وقت سابق من العام الحالي على التقدم بخطى ثابتة لتوسيع تواجدنا وتعزيز أنشطتنا على مستوى الجمهورية، حيث تعتبر مصر أحد أهم الأسواق وأسرعها نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وندرك الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها رياضة كرة القدم في مصر ومدى شغف جماهير الشعب المصري بها، مما يجعل من نادي "بيراميدز" شريكا مثاليا لنا. وتعكس هذه الشراكة التزامنا لدعم المجتمعات المحلية، وحرصنا على تشجيع المواهب الرياضية الواعدة الشابة في مصر".
وأكد المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، اعتزازه بتلك الشراكة مع شركة بقيمة أدنوك للتوزيع، وأن النادي من جانبه سيسعى لتحقيق أكبر نجاح لكلا الطرفين من تلك الاتفاقية، مشددا على تطلعه لمستقبل مؤثر لتلك الشراكة.
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