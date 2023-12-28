Thursday, 28 December 2023 04:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ريال مدريد ينسحب مؤقتا من صفقة فرنسية

12/28/2023 8:11:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر مسؤولو ريال مدريد، الانسحاب مؤقتا من سباق التعاقد مع أحد اللاعبين الفرنسيين الذين رشحهم زين الدين زيدان، أسطورة الميرينجي، للانضمام إلى الملكي.
وسبق أن كشفت تقارير أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، سأل زيدان عن رأيه في ليني يورو، مدافع ليل، ورد زيزو بشكل إيجابي عن اللاعب ورشحه للانضمام إلى صفوف الميرينجي.
ويبحث ريال مدريد عن التوقيع مع مدافع جديد في الشتاء، بسبب إصابة ديفيد ألابا وإيدير ميليتاو وغيابهما لأشهر عديدة.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، قرر ريال مدريد الانسحاب من صفقة ليني يورو في الشتاء، بسبب مبالغة ليل في الطلبات المادية.
وتبلغ القيمة السوقية للاعب 25 مليون يورو، بينما يطلب ليل ما يزيد عن 50 مليون يورو للموافقة على رحيل ليني في الشتاء.
وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن ريال مدريد لا يستبعد إجراء محاولة جديد لشراء ليني يورو، لكن في الصيف المقبل.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN28122023000208011052ID1107665306

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث