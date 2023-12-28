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السهر يضاعف خطر تصلب الشرايين

12/28/2023 8:11:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت دراسة سويدية حديثة إن الذين يقضون الليل مستيقظين، معرضون لمضاعفة خطر الإصابة بتصلب الشرايين بمعدل مرتين تقريباً، مقارنة مع الذين يستيقظون مبكراً.
ووفق النتائج التي نشرها "هيلث داي"، فإن حوالي 2 من كل 5 أي 40% من الذين يبقون مستيقظين لوقت متأخر جداً يعانون من تصلب الشرايين الشديد، مقارنة مع 22% من الذين يستيقظون مبكراً.


وقال فريق البحث من جامعة غوتنبرغ إنه يجب الاهتمام بإيقاعات الساعة البيولوجية في العلاج الوقائي لأمراض القلب.


وحلّل الفريق بيانات 800 رجل وامرأة أعمارهم بين 50 و64 عاماً، شاركوا في دراسة تصويرية واسعة النطاق لأمراض القلب، والرئتين، والأوعية الدموية.


وصنف المشاركون ضمن 5 مجموعات على أساس الميل الطبيعي للنوم في وقت معين، صباح مبكر شديد، وصباح معتدل، ومتوسط، ومساء معتدل أو مساء شديد التأخر.


وأظهرت الأشعة المقطعية أن الذين يسهرون الليل يعانون من تصلب الشرايين بمعدل الضعف، حتى مع مراعاة عوامل صحة القلب الأخرى مثل ضغط الدم، والكوليسترول، والوزن، وممارسة الرياضة، والإجهاد، والتدخين.


ويتمثل تصلب الشرايين في تراكم الرواسب الدهنية داخل الشرايين، ما يؤدي إلى منع تدفق الدم.


وأشارت النتائج إلى أن "إيقاعات الساعة البيولوجية تكون أكثر أهمية في وقت مبكر من المرض، لذلك يجب أخذها في الاعتبار بشكل خاص في العلاج الوقائي لأمراض القلب، والأوعية الدموية .

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