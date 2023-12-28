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رئيس مفوضي البترا والسفير البرازيلي يبحثان التعاون السياحي

12/28/2023 8:11:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات اليوم الخميس، مع سفير الجمهورية الاتحادية البرازيلية مارسيو فاغونديس دو ناسيمنتو، سبل التعاون السياحي بين البلدين وبما يسهم في تبادل الخبرات.


وأكد البريزات أهمية التعاون السياحي بين البلدين لمكانة مدينة البترا على خارطة السياحة العالمية، مشيرا إلى أن السلطة تسعى لإنجاز عملية تطوير شاملة في المنطقة أبرزها تنويع وتطوير المنتج السياحي في البترا.


ووضع البريزات السفير البرازيلي بالأهمية التي تحظى بها مدينة البترا كموقع تراث عالمي ومعلم أثري وسياحي مهم، ومن أبرز مواقع الجذب السياحي من مختلف أنحاء العالم.


من جانبه، قال السفير دو ناسيمنتو إنه جاء لمدينة البترا للاستمتاع بمعالمها، والاطلاع على إرثها التاريخي والسياحي، مشيرا إلى إمكانية تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال السياحة لما يزخر به البلدان الصديقان من إمكانات كبيرة في هذا المجال، ومواقع سياحية وأثرية عظيمة.


وأضاف، أن بلاده تسعى إلى تنفيذ برامج وأنشطة مشتركة لتطوير الجانب السياحي مع البترا بشكل خاص والمملكة بشكل عام.


يشار إلى أن سلطة إقليم البترا وقعت عام 2017 اتفاقية توأمة بين مدينة البترا وإدارة موقع تمثال المسيح المخلص في البرازيل، لتعزيز مكانة وحضور البترا عالمياً، والتأكيد على فرادة وتميز إرثها الحضري والطبيعي.

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