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طبيبة أنهت حياتها بطريقة مروّعة في مصر

12/28/2023 8:11:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قفزت طبيبة شابة، من الطابق الرابع في شقتها، في منطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة، لتنهي حياتها، وذلك هربًا من احتجاز أشقائها لها داخل غرفتها، رفضاً منهم لارتباطها بشاب "غريب".
وكشفت رواية الجيران عن الفصل الأهم في القضية، حيث سمعوا صوت نشوب مشادة كلامية حادة بين الطبيبة، التي تبيّن أنها سودانية الجنسية، وأشقائها، لتستغيث بالجيران "الحقوني أخواتي حبسوني"، قبل سماع صوت ارتطام جسدها بالأرض.

وأكملت تحريات المباحث ومناقشة الأشقاء الحلقة المفقودة، إذ لم يتقبل الأخوة وجود علاقة بين شقيقتهم سودانية الجنسية و"رجل غريب"، فقرروا حبسها داخل غرفتها ومنعها من مغادرة المنزل لتقرر الطبيبة إنهاء حياتها قفزًا من الطابق الرابع.

لبنان 24


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