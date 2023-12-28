MENAFN - Amman Net)مديرية الأمن العام تعلن القبض على 33 مطلوبا ومشتبها به بقضايا تهريب مخدرات بينهم 4 يرتبطون بعصابات إقليمية في الرويشدأكثر من 24 ألف طالب وطالبة يتوجهون اليوم لأول امتحانات تكميلية التوجيهي من أصل أكثر من 81 ألف مشترك ومشتركة.صندوق المعونة الوطنية، يعلن أنه سيصرف معونة الشتاء لجميع الأسر المنتفعة من برامج الصندوق مع مخصصات شهر كانون الأول الحالي.وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعتزم زيارة الأردن والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، بالإضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع المقبل.استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال عقب اقتحام مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، حيث تم اعتقال فلسطينيينجيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن صباح اليوم عن مقتل ضابطين وجندي في معارك قطاع غزة.تسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة وباردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 2777 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الخميس 12/28/2023 - 15:55 عمان ن

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمّان الكبرى الخميس، 2777 طنا، منها 1783طن خضار، و755طن فواكه، و239طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، البصل الناشف 25- 45، البطاطا 25- 40، البندورة 10- 20، الجزر 40 - 55، الخيار 40 - 60، الزهرة 15- 25، الليمون 35 - 50، والموز البلدي بين 50 - 75 قرشا.

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