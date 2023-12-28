(MENAFN
- Amman Net)
مديرية الأمن العام تعلن القبض على 33 مطلوبا ومشتبها به بقضايا تهريب مخدرات بينهم 4 يرتبطون بعصابات إقليمية في الرويشد
أكثر من 24 ألف طالب وطالبة يتوجهون اليوم لأول امتحانات تكميلية التوجيهي من أصل أكثر من 81 ألف مشترك ومشتركة.
صندوق المعونة الوطنية، يعلن أنه سيصرف معونة الشتاء لجميع الأسر المنتفعة من برامج الصندوق مع مخصصات شهر كانون الأول الحالي.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعتزم زيارة الأردن والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، بالإضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع المقبل.
استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال عقب اقتحام مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، حيث تم اعتقال فلسطينيين
جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن صباح اليوم عن مقتل ضابطين وجندي في معارك قطاع غزة.
تسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة وباردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 2777 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الخميس 12/28/2023 - 15:55 عمان ن
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمّان الكبرى الخميس، 2777 طنا، منها 1783طن خضار، و755طن فواكه، و239طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، البصل الناشف 25- 45، البطاطا 25- 40، البندورة 10- 20، الجزر 40 - 55، الخيار 40 - 60، الزهرة 15- 25، الليمون 35 - 50، والموز البلدي بين 50 - 75 قرشا.
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