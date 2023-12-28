ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 105 منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الخميس، استشهاد صحافيين فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة، ما يرفع عدد الصحافيين الشهداء منذ بداية الحرب الإسرائيلية إلى 105.

وقال المكتب، في بيان:“ارتفع عدد الشهداء الصحافيين إلى 105 صحافيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة“.

وأضاف:“هذا الارتفاع جاء بعد ارتقاء الصحافي محمد خير الدين، والصحافي أحمد ماهر خير الدين، على يد الغدر الإسرائيلي في محافظة غزة”.

والأحد الماضي، أفاد المكتب الحكومي، في بيان، بأن عدد الصحافيين الذين استشهدوا خلال الحرب على قطاع غزة بلغ 103 صحافياً قبل أن يرتفع الرقم مجدداً.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت، حتى الأربعاء، 21 ألفاً و110 شهداء و55 ألفاً و243 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.