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غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على عدد من البلدات في جنوب لبنان

12/28/2023 8:11:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- قصفت الطائرات الحربية ومدفعية الاحتلال، اليوم الخميس، عددا
من البلدات في جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية غارات على بلدات عيتا الشعب، والضهيرة، ورامية.

كما استهدف جيش الاحتلال بالمدفعية والأسلحة الرشاشة بلدات حانين، ودبل، وميس الجبل.

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