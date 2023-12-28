غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على عدد من البلدات في جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- قصفت الطائرات الحربية ومدفعية الاحتلال، اليوم الخميس، عددا
من البلدات في جنوب لبنان.
وشنت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية غارات على بلدات عيتا الشعب، والضهيرة، ورامية.
كما استهدف جيش الاحتلال بالمدفعية والأسلحة الرشاشة بلدات حانين، ودبل، وميس الجبل.
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